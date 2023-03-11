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【加密貨幣】比特幣曾跌穿2萬美元關　穩定幣發行商Circle指部分儲備存矽谷銀行

股市 14:18 2023/03/11

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矽谷銀行（Silicon Valley Bank）遭美國監管機構關閉，除牽連美股金融業股份外，由於銀行客戶多為金融領域的初創公司或基金，與加密貨幣市場亦息息相關，拖累比特幣（Bitcoin）曾經跌穿2萬美元關。此外，穩定幣USD Coin（USDC）發行商Circle表示為矽谷銀行客戶，有33億美元資產存放在矽谷銀行。

USDC為與美元掛鈎的穩定幣，為全球第二大穩定幣，發行商Circle 表示，該公司約400億美元的USD Coin儲備中，有33億美元在矽谷銀行，令市場擔憂程度上升，USDC價格由原本兌美元為1兌1，在消息公布後一度跌至0.9美元，暫時仍在該水平橫行。

Circle最新報告顯示，截至1月31日，Circle在包括矽谷銀行在內的銀行存有約87億美元現金。公司大部分儲備投在一個貝萊德（Blackrock）管理的貨幣市
場基金，該基金主要投資3個月期美國國債和現金。餘下儲備（佔總額約25%）存在紐約梅隆銀行、Citizens Trust Bank、Customers Bank、New York Community Bank、Signature Bank和矽谷銀行。

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編輯：葉志偉

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