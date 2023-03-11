【SIVB】矽谷銀行倒閉前不足兩星期　集團CEO曾減持母公司股份套現

矽谷銀行（Silicon Valley Bank）因未能實現融資，遭美國監管機構關閉，震撼金融業。但集團行政總裁Greg Becker原來早在上月底減持超過1.2萬股矽谷銀行母公司SVB Financial Group（美：SIVB，矽谷金融）股份，套現約360萬美元，雖然交易合規合法，但難免被市場感覺瓜田李下。

市場人士質疑CEO或在出售股票前已知公司要融資

在矽谷銀行披露巨額虧損不足兩周，Greg Becker根據一項交易計劃出售了價值約360萬美元的公司股票。監管備案文件顯示，Becker在2月27日賣出了超過1.24萬股SIVB股票，為一年多以來首次。相關出售股票計劃則是在1月26日提交。備案文件顯示，以上交易是通過他控制的一家可撤銷信託（Revorevocable trust）進行。

Becker的交易計劃並沒有違法，該計劃由美國證券交易委員會提出，通過限制高級管理層僅可在預定日期出售股票，避免瀆職行為，阻止內幕交易出現的可能性。故此出現了1月底提交計劃，到2月底才出售股票，時間上或有可能只是巧合。

然而部分市場人士批評，如果Becker在提交出售股票計劃時，矽谷銀行已正在討論融資可能性，那就會成為很大的問題。Becker和矽谷銀行均未有回應出售股票以及他在提交相關計劃時是否清楚公司當時計劃集資的問題。

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編輯：葉志偉