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特朗普下月出新書 收錄與金正恩戴安娜等名人書信

環球社會熱點 13:00 2023/03/11

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美國前總統特朗普（Donald Trump）下月會出版新書，書内將收錄多封他與北韓領袖金正恩、已故英國戴安娜王妃（Princess Diana）等名人政要的書信，售價為99美元（約772港元）。

【英國王室】愛德華終獲封愛丁堡公爵 生日收大禮 【下一頁】

書商Winning Team宣布，下月25日特朗普的新書《Letters to Trump》（暫譯：給特朗普的信）會正式上市。

據悉，書中收錄了特朗普與金正恩、戴安娜、美國前總統尼克遜（Richard Nixon），美國前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）等人的150封私人信件。

書商形容書中每粒字都由特朗普精心挑選，並附上其原版評論。

哈里梅根幼女在美受洗 首用「公主」頭銜 【下一頁】

美媒率先披露特朗普新書收錄其中一封信，是由美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）2000年所寫。

特朗普曾指如要競選總統，奧花雲費將會是出任副總統的首選。奧花雲費於信中回應，特朗普的言論使她十分感動。

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責任編輯：鄭錦玲

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