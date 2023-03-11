特朗普下月出新書 收錄與金正恩戴安娜等名人書信

美國前總統特朗普（Donald Trump）下月會出版新書，書内將收錄多封他與北韓領袖金正恩、已故英國戴安娜王妃（Princess Diana）等名人政要的書信，售價為99美元（約772港元）。

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書商Winning Team宣布，下月25日特朗普的新書《Letters to Trump》（暫譯：給特朗普的信）會正式上市。

據悉，書中收錄了特朗普與金正恩、戴安娜、美國前總統尼克遜（Richard Nixon），美國前國務卿希拉莉（Hillary Clinton）等人的150封私人信件。

書商形容書中每粒字都由特朗普精心挑選，並附上其原版評論。

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美媒率先披露特朗普新書收錄其中一封信，是由美國名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）2000年所寫。

特朗普曾指如要競選總統，奧花雲費將會是出任副總統的首選。奧花雲費於信中回應，特朗普的言論使她十分感動。

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責任編輯：鄭錦玲