【SIVB】矽谷銀行成金融海嘯後最嚴重倒閉案　耶倫稱有信心應對危機　

美國監管機構關閉矽谷銀行（Silicon Valley Bank），並由美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）接管了銀行存款。市場認為今次屬2008年以來美國金融業最嚴重的銀行倒閉案，但美國財政部部長耶倫（Janet Yellen）則強調當局有信心應對今次危機。

美國銀行體系較2008年更有韌性

耶倫表示正在密切關注事態發展，坦言正在對部分銀行進行監控，但表明對銀行業監管機構採取適當行動作出回應充滿信心，並稱監管機構擁有有效的工具以應對局勢。

美國財政部的聲明中提到，耶倫周五召集聯儲局、聯邦存款保險公司和貨幣監理署的負責人舉行會議，討論圍繞矽谷銀行的事態發展。與會的機構負責人均是金融穩定監督委員會的成員，該委員會負責監控美國金融穩定面臨的風險。

白宮經濟顧問委員會主席Cecilia Rouse認為美國的銀行體系與2008年金融海嘯時相比，有根本性不同，銀行系統已較以往有所增強並且有韌性，使其能夠承受類似現時這種衝擊。

存款問題留待FDIC處理

美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）為每家銀行每位存戶提供25萬美元保障，被問到上限的額外存款會發生甚麼情況，Rouse未有評論，並指會將問題轉交給FDIC。

矽谷銀行其實已經是本周美國第二間地區性銀行陷入危機，此前Silvergate Capital （美：SI）宣布自願清算銀行業務，已引發銀行股被拋售，令市場對更多機構可能倒閉出現擔憂。

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