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大興花園改則一房付企理裝修售　上車客460萬承接

股樓投資 15:04 2023/03/11

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中原地產陳家富表示，通關復常刺激購買力全面釋放，樓市氣氛不斷升溫。屯門大興花園2期10座低層C室成交，實用面積464平方呎，原本兩房間隔，已改為一房，裝修企理，開價480萬元，減價20萬元，以460萬元沽出，實用呎價9,914元。

陳家富指，買家為上車客，見單位裝修合用，加上屋苑配套齊全，位置方便，議價後迅速入市。原業主則於2018年11月以443.8萬元購入單位，持貨4年多，帳面獲利16.2萬元，升值3.7%。

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撰文 : 蔡子俊

大興花園 屯門 中原地產 一手市場 私人屋苑

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錦繡花園兩層連花園洋房　連兩車位以1190萬售

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