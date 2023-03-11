錦繡花園兩層連花園洋房　連兩車位以1190萬售

利嘉閣地產呂國雄表示，元朗錦繡花園M段3街單號洋房，單位實用面積約950方呎，屬兩層連花園洋房。買家為區外換樓客，心儀錦綉花園規劃完善。單位設有902平方呎私人花園，連兩個車位，經議價後火速以約1,190萬元易手，折合實用面積呎價約12,526元。

據了解，原業主於2009年以約346萬元購入，持貨逾14年，現帳面獲利約844萬元，物業升值逾2.4倍。

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