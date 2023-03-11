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外區綠表客趕深夜入市　廣明苑園景大戶439.8萬售

股樓投資 12:44 2023/03/11

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世紀21物業（將軍澳）魏仕良表示，外區綠表買家深夜入市，將軍澳廣明苑E座低層16室，實用面積646平方呎，享有園景，昨晚以439.8萬元沽出，較業主於上月尾放盤叫價520萬元，一口減80.2萬元，減幅達15%。

原業主於1998年4月以約116.6萬元購入物業至今，前後持貨近25年，現轉手賺323.2萬元離場

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撰文 : 蔡子俊

世紀21 將軍澳 廣明苑 二手市場

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