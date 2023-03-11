【芯片大戰】拜登計劃收緊中國半導體出口限制　ASML三款光刻機料被禁售至中國

美國限制對中國出口芯片製造設備的計劃仍未停步，消息指，拜登政府計劃進一步收緊對中國的半導體製造設備出口限制，最快可能下月公布新限制措施，以阻止中國發展先進芯片產業。另外，荷蘭或再禁止該國半導體光刻機廠商ASML（美：ASML）出售多款型號光刻機產品予中國。

美國不會放鬆限制力度

外媒指出，拜登政府已經向美國企業介紹了最快限制計畫，指最早可能下月宣布相關限制措施。新規定中要求獲得特別出口許可的設備數量可能是之前的兩倍，將會對應用材料等製造商帶來新障礙。

按照最新規定，美國計畫與荷蘭和日本這兩個主要的晶片製造設備生產國的政府協調配合。報道指即使其他國家採用更溫和的出口管制措施，美國也不會放鬆自己的限制力度。白宮國家安全委員會和商務部的代表拒絕發表評論。



另一方面，根據荷蘭針對中國的半導體技術出口管制措施，當地半導體光刻機廠商ASML預計還有三種型號的ASML Holding NV光刻機將被禁止銷往中國。

ASML早前已被禁止向中國公司出售其最先進的技術，即極紫外光刻技術。

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編輯：葉志偉