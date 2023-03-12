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【人才難求】亞洲企業靈活工作安排未如理想　與打工仔期望脫節

12:00 2023/03/12

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彈性上班無可厚非已成為世界潮流，陳尚勇呼籲香港僱主應儘快跳出固有框框思考，不能再原地踏步，接受新趨勢。

正式踏入復常的後疫情時代，企業紛紛蓄勢待發，理應對未來發展的信心增加，然而有調查卻指出，人才的問題正削弱企業的樂觀情緒，人力招聘及管理方面依然面臨巨大的挑戰。有人力資源專家認為，目前企業面臨的人才挑戰，很大程度歸結於僱主所設立的政策，與員工的期望脫節，尤其亞洲僱主在靈活工作上的安排，依然未如理想。

【Flexi benefit】福利政策不一定「由上而下」制定　讓打工仔選擇優次更貼合需求

【後疫情時代】專家籲停止2大習慣　提升「復常」工作效率

國際諮詢公司美世（Mercer）早前向全球近2,500名人力資源領導者進行調查，其中約1,020名來自亞洲，並發布《2023全球人才趨勢研究》，探討2023年他們所面臨的挑戰。

報告提及，預料今年勞動力市場持續緊張，吸引和留住人才依然是企業的當務之急。美世合夥人兼國際區域職業業務領袖Puneet Swani認為，企業目前面臨的人才挑戰，很大程度歸根於與僱主訂立的政策，未能達到現今社會人才的期望。

亞洲企業彈性工作安排　低於全球平均水平

以遙距或彈性工作安排為例，本該已成為新常態。惟目前只有一半的受訪亞洲人力資源領導者表示，他們有為員工提供靈活的工作選擇，依然低於全球平均水平（56%）。此外，接近30%的亞洲區受訪者稱，未來不打算為所有員工安排彈性工作。

惟美世《2022全球人才趨勢研究》曾指出，接近7成受訪打工仔表示，若不能遙距工作或永久以混合模式工作，將會成為影響其考慮加入或留在公司的重要因素。而這樣的期望落差，或引致員工流動率高，「安靜離職」（Quiet Quitting）情況增加，企業更是難以合適的薪酬，僱用合適人才。

美世首席顧問陳尚勇（Gary Chin）接受本報訪問時稱，香港的情況同樣相較落後，企業雖然正積極研究繼續推行彈性工作安排，但仍存在顧慮。「許多僱主會認為，這種安排比較難控制員工；而且若永久推行，背後要考慮的事情其實還有很多。」他舉例，如員工的精神健康狀態，憂慮員工缺乏與人交流的機會，可能對其工作應用的能力失去自信，長遠影響工作表現。

美世首席顧問陳尚勇認為， 香港暫時仍難以推行混合工作模式。（受訪者提供圖片）

Gary又提到，由於本港過去數年除了面對疫情，之前還有社會動盪帶來的影響，因此營商環境情況相比其他地區嚴峻，僱主都較「心急」希望能夠盡快追趕進度，重回正軌，所以不少僱主均要求員工全職回歸，也不考慮未來再推行彈性工作。但他也指，彈性上班無可厚非已成為世界潮流，呼籲本港僱主應盡快跳出固有框框思考，不能再原地踏步，接受新趨勢。

倘堅持重返辦公室　交代原因

Puneet Swani則建議，若企業僱主堅持要員工重返辦公室，也應清楚地傳達其要求員工重返辦公室政策背後的原因。Gary補充，因Z世代人才不再只是看重薪酬，他們更重視公司文化及透明度，

所以就算要求員工重返辦公室，都應該將原因透明化，相信這能迎合Z世代的需求，他們自然會願意加入或留下。

他又稱，人力資源領導者也有責任要多關注員工的健康，不論是生理或心理，「可以安排多些活動，別讓工作環境氣氛過分緊張，配合Z世代所追求的更人性化的工作空間和模式」，從而吸引和挽留人才。

【留人才】了解員工「脈搏」解人才流失危機　應對大辭職潮、Quiet quitting

記者：曾曉汶

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