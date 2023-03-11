美國矽谷銀行被關閉　聯邦存款保險公司接管存款

美國監管機構宣布，關閉美國大型商業銀行矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB），是自2008年金融海嘯以來，美國最大宗銀行倒閉事件。



加州金融保護和創新局發表聲明，指由於矽谷銀行流動性不足及資不抵債，局方已接管該銀行，並任命聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）擔任接管人，接管銀行存款。FDIC表示， 受保障的存戶可在最遲於下周一（13日）早上前領取存款。



【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

矽谷銀行1982年於加州成立，並在1983年成立辦公室，1998年在納斯達克交易所掛牌上市。矽谷銀行主要為美國科技、新創產業提供金融與融資服務，是聚焦矽谷科技業與新創企業中，唯一一家上市的銀行。



矽谷銀行持有約2,100億美元資產，該行日前宣布，由於投資組合出現巨額虧損，將發行22.5億美元股票以增強資本狀況，消息消息觸發多名知名投資者建議從矽谷銀行提取款項，令該行陷入擠提風險。矽谷銀行股價於周四（9日）暴跌逾六成，美國銀行股亦創下近三年來最大跌幅。



【加密貨幣】FTX為主要客戶 加密貨幣銀行Silvergate宣布結束營運，詳見【下一頁】

【裁員潮】Meta再裁數千人 傳Meta收入放緩【下一頁】

市場人士分析指，美國有將近6,000家銀行，矽谷銀行的利息成本屬業界中較低水平，這由於原因是大部分客戶的存款都是放在沒有利息的支票帳戶。隨著聯儲居不斷加息，矽谷銀行所支付的存款利息已經沒有競爭力，所以存款客戶紛紛將存款提出，矽谷銀行不得不把手上還沒到期的債券投資組合賠錢賣出。



矽谷銀行被關閉的消息傳出後，銀行股周五（11日）跌勢持續，道指也一度跌291.87點。

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

​​​​​​

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



責任編輯：陳詠妍