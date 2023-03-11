▲ 【SIVB】矽谷銀行遭美監管機構關閉 存款被接管

美國監管機構關閉矽谷銀行（Silicon Valley Bank），並由美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）接管了銀行存款。FDIC表示， 受保障的存戶，可在最遲周一早上前領取存款，矽谷銀行分行屆時在監管機構控制下，會重新開放。SVB官方的支票仍可繼續結算。

矽谷銀行母公司SVB Financial Group（美：SIVB，矽谷金融）目前仍在停牌，矽谷金融周四急瀉6成，在周五開市前曾一度再瀉6成，並傳出賣盤消息，停牌前股價在106.04美元。矽谷銀行被接管，若資不抵債，股票恐一文不值，若留意最新發展。

FDIC的存保制，為每家銀行每位存戶提供25萬美元保障，對大戶的影響目前仍未清楚。

截至去年12月底，SVB約有2090億美元資產，以及1754億美元總存款，FDIC未知有多少存款是高於存保額以上。

矽谷銀行是創投企業的主要銀行，由於美國加息及IPO放慢，令銀行持續受壓。

矽谷銀行的關閉不僅影響存戶，還會影響信貸措施和其他形式的融資。FDIC 表示，SVB 的債仔應繼續正常還款。

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記者：譚志偉