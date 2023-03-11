  • 21°C
香港時間 : 2023311日 (週六) 02:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SIVB】矽谷銀行遭美監管機構關閉　存款被接管

股市 01:41 2023/03/11

分享：

分享：

【SIVB】矽谷銀行遭美監管機構關閉　存款被接管

美國監管機構關閉矽谷銀行（Silicon Valley Bank），並由美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）接管了銀行存款。FDIC表示， 受保障的存戶，可在最遲周一早上前領取存款，矽谷銀行分行屆時在監管機構控制下，會重新開放。SVB官方的支票仍可繼續結算。

矽谷銀行母公司SVB Financial Group（美：SIVB，矽谷金融）目前仍在停牌，矽谷金融周四急瀉6成，在周五開市前曾一度再瀉6成，並傳出賣盤消息，停牌前股價在106.04美元。矽谷銀行被接管，若資不抵債，股票恐一文不值，若留意最新發展。

FDIC的存保制，為每家銀行每位存戶提供25萬美元保障，對大戶的影響目前仍未清楚。

截至去年12月底，SVB約有2090億美元資產，以及1754億美元總存款，FDIC未知有多少存款是高於存保額以上。

矽谷銀行是創投企業的主要銀行，由於美國加息及IPO放慢，令銀行持續受壓。

矽谷銀行的關閉不僅影響存戶，還會影響信貸措施和其他形式的融資。FDIC 表示，SVB 的債仔應繼續正常還款。

【SIVB】又有美國銀行暴跌5成後急彈　另矽谷銀行據報融資失敗　考慮尋求整體出售　

【SIVB】美國再有銀行出事　矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮、盤前再插兩成

記者：譚志偉

美股 外滙 貨幣政策 保險公司 停牌 美國 銀行 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【美股市況】矽谷銀行遭接管　道指倒跌108點　納指跌0.8% 美國運通、高盛跌逾2%（不斷更新）

下一篇文章

【盈喜盈警】澳優乳業料去年少賺逾75%　續清牛奶粉庫存拖累收入
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】領展供股權理論上值幾錢？｜陳茂波今交代5000元消費券發放詳情
【Morning精點】領展供股權理論上值幾錢？｜陳茂波今交代5000元消費券發放詳情
【電子消費券】陳茂波：4月16日先派3000元消費券、不可轉會　7月16日派2000元　「消費券不可變恒常計劃」
【電子消費券】陳茂波：4月16日先派3000元消費券、不可轉會　7月16日派2000元　「消費券不可變恒常計劃」
【恒指夜期+ADR】美債息急跌　夜期升143點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美債息急跌　夜期升143點（不斷更新）
【美股市況】矽谷銀行遭接管　道指倒跌108點　納指跌0.8% 美國運通、高盛跌逾2%（不斷更新）
【美股市況】矽谷銀行遭接管　道指倒跌108點　納指跌0.8% 美國運通、高盛跌逾2%（不斷更新）
【SIVB】美國再有銀行出事　矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮、盤前再插兩成
【SIVB】美國再有銀行出事　矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮、盤前再插兩成
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款