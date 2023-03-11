【著數優惠】14．3 麥當勞Pie Day超值優惠 用App買批只需$3.14

下周二便是麥當勞3.14 Pie Day的日子，麥當勞再度放送一日限定優惠，麥當勞App用戶憑電子優惠券，即可以超值價$3.14歎PIE。

「3月14日 = Pi Day = Pie Day」這條經典公式深入民心，是麥當勞每年一度獨有的滋味驚喜。於3月14日Pie Day 當日（3月14日早上11時至午夜11時59分），麥當勞App用戶憑電子優惠券，即可以超值價$3.14歎PIE！PIE全城出沒。優惠只限3月14日一天（下星期二），數量有限，售完即止。

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同時，下周一（13日）起，麥當勞App Value Monday亦會加推多項優惠，包括最強夜市風味Combo－－鹽酥麥炸雞系列和McCafé黑糖珍珠系列凍飲，如「【期間限定】鹽酥麥炸雞套餐(配薯蓉)$39」、「【下午茶優惠】$20鹽酥麥炸雞（雞鎚一件）配蘆薈冬瓜茶」、「23元起McCafé凍黑糖珍珠奶茶/ 28元起McCafé 凍黑糖珍珠鮮奶咖啡」，大家不用搭飛機到台灣也可享受風味小食。



麥當勞App亦有其他時段優惠，例如早晨時段的「歎超值早晨套餐減$3」、下午茶時段的「【下午茶優惠】19元魚柳飽配熱港式奶茶」和晚上6時後「選購指定大大啖套餐減5元」，讓大家全日也可以享用麥當勞優惠。

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責任編輯：陳詠妍