▲ 【盈喜盈警】澳優乳業料去年少賺逾75% 續清牛奶粉庫存拖累收入

澳優乳業 （01717） 發盈警，預計去年營收77.8億至78.5億元（人民幣，下同），按年減少11.5%至12.3%；純利2.05億至2.65億元，按年跌74.5%至80.3%。澳優乳業直言，奶粉行業受到出生率下跌及全球疫情不利影響，激烈競爭，「本集團未能獨善其身，整體銷售表現受壓」。

澳優乳業稱，去年自家牛奶粉營收約29億至29.5億元，按年跌33.2%至34.3%；自家羊奶粉營收35.85億至36.35億元，按年增7.1%至8.6%。

澳優乳業提到，自2021年起主動調整核心奶粉品牌海普諾凱1897銷售策略，減少分銷渠道的庫存壓力，去年公司進一步嚴控分銷渠道整體庫存水平，導致自家牛奶粉收入下跌。

澳優乳業指，由於在政策和費用方面進一步加強對分銷商的支持，疊加海外原奶價格持續高企以及歐洲高通脹推高原材料成本，毛利率同時受壓，因此利潤預期按年下降。

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記者：李哲毅