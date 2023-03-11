【飲食業人才荒】時薪100元也難請人 顧問公司如何為餐廳度難關？

素有「飲食天堂」之稱的香港，薈萃中西飲食文化，各式各樣的餐廳成旅客來港必訪對象。飲食行業對人力需求殷切，據統計處截至2022年9月的數據，餐飲服務業僱用約222,000人，是香港主要的經濟行業之一。早於疫情前，飲食業長期面對人手短缺的問題，年輕人入行意慾也很低，業界面臨青黃不接的困境。隨着本港逐步復常，飲食業的生意也回復至疫情前水平，「排隊等食飯」的情況再現。

客人回歸，員工卻未補上，餐飲行業面對的情況有多嚴重？餐飲諮詢公司Monogic創辦人及董事梁翠欣（Alexandra），經常跟不同餐廳合作，對飲食業界情況十分熟悉。她指出，不少從事餐飲業的人，疫情下也轉投相對穩定的酒店行業工作。「現在有兩至三年經驗的人才十分短缺，行業出現了一個斷層：經驗較高的人工資也較高，餐廳成本支出較高；但年輕一代的人們見到過去兩至三年餐飲業面對的嚴峻情況，也不太想加入這個行業。」

黃金海岸復活親子活動一覽 尋蛋遊戲+刺激攤位競技+親子市集 親子住宿計劃$1,850 起，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

她表示，年輕的世代跟上一輩思想大有不同，「年輕人經過疫情後，他們覺得不需要追求安穩的工作，寧願打幾份兼職工作，希望可以更有彈性。部分會轉投經營網上生意，如開設網上蛋糕店等。」就算願意加入飲食行業的年輕人，也未必想全職投入。「餐廳想聘請兼職員工已是十分困難，想請全職員工就更加困難。」她舉例說：「就算餐廳以每小時100元請樓面，較疫情前每小時約60至70元的水平高一大截，但很多年輕人工作了兩三天，就可能覺得辛苦而辭職。對他們來說，外面有很多選擇，不需要考慮加入餐飲行業。同時網上有很多Freelance及兼職工作，他們不需要加入這個行業。現在一些較高級的餐廳，樓面月薪也近2萬元了。」

Alexandra指，部分位於中環的高級餐廳，所需要的員工數目較多，她曾見過一間設有30個座位的餐廳，只有兩位全職樓面員工及一位廚師，其餘全是兼職員工；也有些設有多家分店的餐廳由於人手不足，老闆也要「落場」幫忙，「有些餐廳就算請了一個員工回來，最後發現他完全沒有經驗及能力，但也要繼續聘用他，因為實在請不到人。」不止是樓面及廚師短缺，就連餐飲行業的後勤部門，也面對請人難的挑戰。梁翠欣解釋：「疫情前不少餐廳會有自己的Marketing（市場營銷）人員，甚至隊伍。但疫情後，普遍會先裁去Marketing部門的同事。現在要請一個全職Marketing員工成本很高，訓練他們亦要用很多時間，而且願意入行的人也不多。」

餐飲行業面臨以上困境，在Alexandra眼中卻是充滿商機。現年26歲的Alexandra，畢業於浸會大學公關及廣告系，出身於企業家家庭的她，早於讀大學時已半投身飲食行業，接下為不同的餐廳管理社交媒體的Freelance工作。她在畢業後即加入餐飲集團JIA Group（佳民集團），負責數碼營銷和有關社交媒體的工作，管理十多間餐廳的社交平台、網站、內容創作和廣告等。疫情爆發初期，她感到感勢色不對，毅然裸辭，2020年跟負責數據分析的拍檔Kieran Gibb開設餐飲諮詢公司Monogic，為餐飲業提供網頁設計、電子商務、訂單管理系統、網站設計、搜索引擎優化、架設網上商店及內容創作等服務。提到自己選擇於逆市期間創業，她解釋：「公司開業時為疫情第一、二波時，正值餐飲行業最嚴峻的時間。由於香港很多餐廳都很少做數碼化或網絡的工作，在疫情時她們都不知道應該怎樣做。而我在佳民集團工作時累積了不少數碼營銷的經驗，於是決定自己創業，幫助一些資源不是太充足的公司。」Monogic開業至今兩年，已協助70多個餐飲品牌度時艱。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

餐飲業面對人才短缺的問題，Alexandra指公司透過多項方式協助餐廳經營業務。先是為餐廳提供市場顧問服務。以上也提過，疫情前很多餐廳及集團設有自己的市場營銷及公關團隊，疫情後餐廳的看法改變，未必打算再請一班市場營銷及公關團隊，可能選擇找外間的餐飲諮詢公司協助處理市場營銷工作。以Monogic為例，公司跟餐廳的合作模式是每個月計算，只需一個價錢，就可以照顧公關，市場推廣及數碼化需要，每隔一段時間就會為餐廳進行宣傳推廣活動。Monogic跟合作餐廳的合約期只是6個月至12個月左右，雙方不需要有太長期的承諾，較具靈活度。

同時，Alexandra也為合作的餐廳打造外賣平台，協助她們節省成本。她指出，坊間的外賣平台向餐廳收取的佣金較高，每宗訂單收近3、4成的佣金，就算有訂單，餐廳賺到的錢也不多。有見及此，Monogic為餐廳打造外賣平台，以及售賣餐廳周邊的商品等。「我們當時也為餐廳製作一些材料包，讓客人可以買回家自己烹調，我們就在市場營銷的層面上協助他們。」

面對餐廳人手不足的問題，Alexandra也從兩大方向助解決，先是開發專為餐飲業而設的數據分析及營運系統dining.io，透過這系統，希望幫助餐廳照顧客人需要及飲食取向。「我們希望這個系統可以協助到餐廳，就算是員工人手不夠，也希望可以照顧到客人的需要。」

為餐廳招聘經理級員工

另一方面就是協助餐廳招聘員工，Alexandra指，公司一向專注在餐飲行業，行業中的網絡也十分熟悉，故在今年又開始為餐廳進行招聘工作，搜尋合適的人才。「我們先是主力尋找經理級以上的員工，因為樓面的流失率始終太快，就算餐廳用了很多錢去請待應回來，也未必易留住他們。我們替他們請經理級的人會來，就可以幫忙協助打理餐廳，這是重要的一環。因為沒有一個好的經理去管理人才，其實是沒有意思，人才也很快會流失。」

▲ 餐飲諮詢公司Monogic創辦人及董事梁翠欣（Alexandra），經常跟不同餐廳合作，對飲食業界情況十分熟悉。

隨着香港通關，Monogic也更積極為餐廳於海外聘請專才。「疫情爆發後，很多原在香港工作多年的外國廚師離開香港，我們希望可聘請這些外地廚師回香港工作，令餐飲業更多元化。」Alexandra續稱，以往連鎖餐廳傾向聘請海外廚師，如在瑞士的酒店學校聘請畢業生來工作；她相信這類型員工未來會重臨，「我們期望香港餐廳可請到來自海外的廚師、餐廳經理等專才。另外就是來自東南亞的人才，因為東南亞在餐飲業的發展也很蓬勃，我們也希望在當地找到一些專才來香港。」

以上內容節錄自《iMoney Focus》799期封面故事。

【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍