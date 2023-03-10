【盈警盈喜】國美零售預計去年蝕逾170億人幣　未來續削分店、重組業務

▲ 【盈警盈喜】國美零售預計去年蝕逾170億 未來續削分店、重組業務

國美零售 （00493） 發盈警，預計2022年銷售收入按年下滑約55%至65%之間，以2021年464.84億元（人民幣，下同）推算，國美零售去年收入或低見162.7億元。國美零售又料，去年虧損170億至190億元之間，按年擴大2.9至3.3倍。

國美零售提到，去年就部份經營不佳業務進行商譽減值，金額約65億至85億元之間。然而即使剔除若干非經營性開支，包括商譽減值、使用權資產減值，國美零售經營虧損預期達45億至55億元之間。

國美零售指會將繼續推進戰略重心聚焦，做好家用電器及消 費電子產品零售等主業，管理層將以降本增效為主要戰略目標，關停低效門店、重組業務板塊、優化組織結構等。

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編輯：李哲毅