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【盈警盈喜】國美零售預計去年蝕逾170億人幣　未來續削分店、重組業務

股市 23:19 2023/03/10

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【盈警盈喜】國美零售預計去年蝕逾170億　未來續削分店、重組業務

國美零售 （00493） 發盈警，預計2022年銷售收入按年下滑約55%至65%之間，以2021年464.84億元（人民幣，下同）推算，國美零售去年收入或低見162.7億元。國美零售又料，去年虧損170億至190億元之間，按年擴大2.9至3.3倍。

國美零售提到，去年就部份經營不佳業務進行商譽減值，金額約65億至85億元之間。然而即使剔除若干非經營性開支，包括商譽減值、使用權資產減值，國美零售經營虧損預期達45億至55億元之間。

國美零售指會將繼續推進戰略重心聚焦，做好家用電器及消 費電子產品零售等主業，管理層將以降本增效為主要戰略目標，關停低效門店、重組業務板塊、優化組織結構等。

相關文章：

【國美493】國美零售：逾期貸款總額68.9億人幣、正與貸方磋商再融資　近日非重要附屬公司被凍結

【國美493】國美午後抽升15%　國美直播「全員推手」戰略多達30萬人、並將「瘦身」砍掉無盈利小店

編輯：李哲毅

港股 國美零售（00493）
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【SIVB】又有美國銀行暴跌5成後急彈　另矽谷銀行據報融資失敗　考慮尋求整體出售　

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