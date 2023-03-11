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【維持派高息】忍者龜母企彩星去年虧損擴大至2.13億　特別息末期息維持共3仙、周息率7.6厘

股市 08:14 2023/03/11

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【業績︱高息股】忍者龜母企彩星去年虧損擴大至2.13億　特別息末期息維持共3仙、周息率7.6厘

忍者龜母企彩星集團 （00635） 公布，去年收入7.19億元，按年減16.4%；虧損擴大至2.13億元，2021年蝕4943萬元，每股蝕10.24仙，派發末期息1.5仙及特別息1.5仙，按年不變，全年派4.5仙，同樣按年不變。

彩星集團績前跌1.67%，收報0.59元，以此推算，股息率7.63厘。彩星集團解釋，去年虧損2.13億元，原因是計入投資物業重估虧損3.3億元，若不計及上述虧損，其營運溢利約1.87億元。

彩星集團稱，去年玩具營收5.4億元，按年跌19%；銷售毛利率為47%，按年跌2個百分點，原因是公司提高產品折扣及存貨減值以降低庫存水平。

彩星集團預計，持續高通脹下，全球家庭將減少非必需品，包括玩具的開支，加上行內庫存過剩，或將維持至今年上半年。

不過彩星集團表示，對未來一年抱持著樂觀態度，隨著「Teenage Mutant Ninja Turtles： Mutant Mayhem」 動畫電影2023年夏季全球上映，彩星集團將重新推出「忍者龜」玩具系列，預計2023年業績將因而受惠。

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【高息股業績】太平洋航運末期連特別息再派26仙　稱見短期逆風

忍者龜母企彩星玩具去年蝕3700萬　預警疫情嚴重影響供應鏈

記者：李哲毅

港股 彩星集團（00635）
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