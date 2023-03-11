▲ 【業績】中興通訊去年多賺18.6%至81億人幣 每10股派4元人幣

內地通訊設備股中興通訊 （00763） 公布2022年業績，期內營收1229.54億元（人民幣，下同），按年增7.36%；純利80.80億元，按年增18.6%；每股賺1.71元；末期息每10股派4元，按年增33.3%。中興通訊績前跌1.29%，收報23元，以此推算，周息率1.97厘。

去年中興通訊中國、亞洲（不含中國）、非洲、以及歐美和大洋洲收入分別為852.46億、149.15億、55.12億及172.8億元，分別按年增9.2%、3.7%、11.6%及0.8%。

若按業務劃分，運營商網絡、政企業務、消費者業務營業收入分別錄800.4億、146.3億、282.8億，按年增長5.7%、11.8%、9.9%。

中興通訊去年研發費用216.02億，按年增14.9%。中興通訊董事長李自學在業績報告中提到，2023年要保持穩健增長，當中運營商領域，內地市場要提升市場佔有率；海外市場則須提效，穩健經營。另外在政企領域，聚焦互聯網、金融、電力、交通等高價值行業和客戶。

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記者：李哲毅