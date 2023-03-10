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【內房危機】旭輝公布境外債重組方案兼發盈警　最長延期7年償還本金　料去年勁蝕逾130億人幣

股市 22:27 2023/03/10

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【內房危機】旭輝公布境外債重組方案兼發盈警　最長延期7年償還本金　料去年勁蝕逾130億人幣

被列為「示範民企」之一的旭輝 （00884） 發盈警，預告去年勁蝕130億至160億元（人民幣，下同），同時宣布，預計最遲3月底將與債券持有人小組就境外流動資金狀況的全面解決方案展開討論，初步條款包括旭輝不會削減欠款本金額，同時會向債權人提供債轉股選擇，並最長延遲本金到期日7年等。

旭輝稱，獨立業務審核及清算分析已取得重大進展，已就潛在全面解決方案與協調委員會展開討論，初步關鍵條款包括：

1）不削減本金額

2）提供股權化選擇，部分債權人可自願將部分債務轉換股份。

3）預期部分利息以實物支付

4）債務的本金分期償還及到期日預期將延長至方案全面實施當日起計不超過7年

5）預期會償還部分本金或支付同意費以提供前置款項

6）增信

旭輝表示，去年交付9萬套住宅單位，並於2023年首兩個月交付近10,000個住宅單位，去年配股淨籌9.46億元，當中3.42億已支付予境外貸款銀行，截至去年底，旭輝現金及銀行結餘總額約為205億元。

旭輝去年核心虧損淨額介乎51億至56億元，預計3月下旬會公佈業績。旭輝預期虧損主要由於：內房整體經營情況不佳以及疫情影響；2）房屋交付下跌拖累已確認收入和溢利；3）物業項目計提的減值撥備增加；4）人民幣兌美元貶值引致匯兌虧損；及5）投資物業公平值錄得虧損。

相關文章：

【內房危機】旭輝出售石家莊項目予恒地　料蝕約5億元人幣

【九倉業績】吳天海：內地很多人聯絡九倉、惟集團憂財困內房項目恐有陷阱　寧願選擇投政府地皮

編輯：李哲毅

港股 債券 旭輝控股集團（00884） 旭輝
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