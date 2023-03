【SIVB】有美國銀行暴跌5成後急彈　另矽谷銀行據報融資失敗　考慮尋求整體出售　

繼美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank,美:SIVB)後,再有銀行暴跌5成。第一共和銀行(美:FRC)亦受到投資者沽售,繼昨日跌近2成後,周五開市後曾急挫超過5成,由96.01美元跌落45.66美元,其後低位急彈超過6成,暫報81.05美元。

美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank,美:SIVB)財困,近日宣布集資逾百億港元,消息觸發多名知名投資者建議從矽谷銀行提取款項,或令該行陷入擠提風險。

最新消息,外電引述消息稱,矽谷銀行尋求融資失敗,正考慮尋求整體出售(sell itself)。CNBC指,有大型金融機構正考慮收購矽谷銀行。

該行美股盤前突停牌,現恢復交易,最新跌62.8%,報39.49美元。

美國對沖基金大鱷、潘興廣場資本創始人Bill Ackman表示,若市場無法提供解決方案,美國政府應考慮對SVB金融集團出手救助,否則或引發多米諾骨牌效應。他指,若矽谷銀行倒閉,將影響大量初創企業的現金流及日常經營情況。

The risk of failure and deposit losses here is that the next, least well-capitalized bank faces a run and fails and the dominoes continue to fall. That is why gov’t intervention should be considered.