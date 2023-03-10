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【SIVB】又有美國銀行暴跌5成後急彈　另矽谷銀行據報融資失敗　考慮尋求整體出售　

股市 23:21 2023/03/10

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【SIVB】美國矽谷銀行盤前突停牌　等待消息發布

繼美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，美：SIVB）後，再有銀行暴跌5成。第一共和銀行（美：FRC）亦受到投資者沽售，繼昨日跌近2成後，周五開市後曾急挫超過5成，由96.01美元跌落45.66美元，其後低位急彈超過6成，暫報81.05美元。

西太平洋銀行亦曾跌37%。

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，美：SIVB）財困，近日宣布集資逾百億港元，消息觸發多名知名投資者建議從矽谷銀行提取款項，或令該行陷入擠提風險。

最新消息，外電引述消息稱，矽谷銀行尋求融資失敗，正考慮尋求整體出售（sell itself）。CNBC指，有大型金融機構正考慮收購矽谷銀行。

該行美股盤前突停牌，現恢復交易，最新跌62.8%，報39.49美元。

對冲基金大鱷：SVB倒閉或引發多米諾骨牌效應

美國對沖基金大鱷、潘興廣場資本創始人Bill Ackman表示，若市場無法提供解決方案，美國政府應考慮對SVB金融集團出手救助，否則或引發多米諾骨牌效應。他指，若矽谷銀行倒閉，將影響大量初創企業的現金流及日常經營情況。

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記者：伍鍵文

銀行 集資 美國 虛擬銀行 美股
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