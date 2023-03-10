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【消費券】新一輪消費券4月16日發放 Tap & Go推不同優惠刺激本土消費

股樓投資 22:05 2023/03/10

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財政司司長陳茂波今日（10日）宣布新一輪5,000元消費券派發詳情，第一階段消費券將於4月16日發放，金額為3,000元，餘下的2,000元會與新符合資格人士一起在今年年中發放，即今年年中部分滿１８歲的市民亦可以得到2,000元。

作為發放消費券支付工具之一的Tap & Go「拍住賞」回應, 指在前兩輪消費券計劃推動下，無論客戶人數或消費金額均錄得顯著增長。公司正積極為新一輪計劃作好準備，包括推出各種推廣優惠刺激本土消費，同時亦會繼續協助商戶，包括向中小企提供Tap & Go 和「轉數快」0%交易費優惠，推動中小企實行數碼支付，以迎合市場消費習慣的改變，充份把握消費劵帶來的商機。

【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

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【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

【政府招聘】文化體育及旅遊局請行政經理 月薪達6萬元  持本港大學學士學位+5年行政工作經驗可申請，詳見【下一頁

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記者：張以正

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