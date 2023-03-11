【姜濤 X Darlie 好來】姜濤續任Darlie 代言人 邀姜糖齊拍 Smile-fie 拉近你我

姜濤就是銷量保證，相信對於很多廣告客戶都很認同。一直被姜糖大讚愛錫姜濤的Darlie 好來，自去找來姜濤出任代言人之後，除了產品大賣，亦讓品牌更趨年輕化。Darlie 好來宣布與姜濤再次合作，繼續攜手以亮白清新的笑容拉近人與人之間的距離，這次更為大家帶來兩大窩心驚喜!

隨着防疫政策迎來放寬，Darlie 好來與姜濤聯手推出「Smile-fie」笑容童行企劃，邀請大眾上載笑容自拍，盡情展現亮白笑容，拉近人與人之間的距離! Darlie 好來將為每張Smile-fie笑容自拍捐出【$10+牙膏】予香港兔唇裂顎協會，支持協會的全年言語治療經費；參與並分享企劃不但可獲取與姜濤同框的電子合照，企劃募集的照片更有 機會與姜濤同框，於姜誕期間一同登陸姜濤灣戶外電視廣告屏幕。此外，姜濤更透過歌聲為廣告加持，獻唱片尾廣告音樂，率先獻上他的第「15.5」胎。

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品【見下頁】

適逢防疫政策的口罩令解封，Darlie 好來希望大家可以盡情以亮白笑容，拉近彼此。加上去年姜糖為兔唇裂顎兒童籌集手術費用，助他們重獲笑容，正正與Darlie 好來的「美好因笑容而來」品牌理念不謀而合。所以Darlie 好來與姜濤宣布推出「Smile-fie」笑容童行企劃，透過笑容力量幫助有需要的兔唇裂顎兒童。

現凡於2023年3月10日至4月6日期間購買任何Darlie 好來產品，並與Darlie 好來產品微笑自拍，同意成為會員並上傳至活動網站，Darlie 好來即會為每張照片捐出港幣10元及牙膏產品予香港兔唇裂顎協會。

參與並分享活動的粉絲除了可以得到與姜濤同框的電子合照外，還有機會與姜濤同框出現在銅鑼灣大型戶外廣告屏幕上。Darlie 好來會將收集到的「Smile-fie」拼貼出大型合照，於年4月21日至5月4日期間刊登於銅鑼灣香港崇光百貨外的大型廣告屏幕，讓各位粉絲與姜濤同框，用亮白笑容向兔唇裂顎患童傳遞正能量，幫助他們建立自信和微笑，並喚起社會關注他們需要。

一起回顧去年姜濤為Darlie代言的宣傳照

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Darlie 好來去年首次與姜濤合作，推出一系列DARLIE x 姜濤品牌廣告，大曬姜濤活潑佻皮、「吃貨」的一面，讓姜濤做回自己，很高自由度。正如Darlie 好來的美白牙膏一樣，全亮白極致酵素牙膏的天然成分配方，為你帶來一口亮白牙齒，讓你想笑就笑，而且不傷牙零負擔。

廣告無論是拍攝期間或是播出後都帶來不斷的歡樂。有見及此，Darlie 好來再度與姜濤合作推廣Darlie 好來的美白牙膏，今年更邀請姜濤清新演繹Darlie 好來新旋律，完美演繹「笑容拉近你我」的品牌信念。 談及這次的「演出」，姜濤笑言：「早前一口氣錄完五首歌，需要休息一段時間才會再錄第16首歌。所以這次幫Darlie 好來在廣告片尾演繹的新旋律，大家就當這是我第15.5首歌，收住貨先啦！」由姜濤聲演片尾音樂的新廣告已於3月1日登場，粉絲們萬勿錯過！

加場加映: 姜濤閉關多時姜糖最掛念 不如睇下舊相先

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記者：張以正