【ChatGPT熱潮】 百度「文心一言」下周四發布 據報基本功能仍未完成 股價跌近6%

百度集團（09888）早前已宣布，於下周四（16日）下午2時在北京總部召開新聞發布會，料屆時將推出「文心一言」（ERNIE Bot），百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏，以及首席技術官王海峰將出席發布會。不過，有外媒報道，有百度員工表示正抓緊趕在最後期限前完成相關工作，而目前聊天機器人的一些基本功能仍未完成。百度股價周五（10日）報129.5元，跌5.9%，成交額27億元。

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報道引述知情人士指，為了開發「文心一言」的人工智能聊天機械人，數百名員工一直在夜以繼日地工作，而其他團隊被要求支援人手和功能強大的計算機晶片，但在美國制裁影響下，中國公司不能再購買這類晶片。報道又指，在預定的發布日期之前，「文心一言」的AI模型仍在接受數據訓練，更有部分員工表示，他們沒有足夠的時間來打造一款功能完善的產品。

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據了解，百度計劃分階段推出該產品，首先向部分用戶開放進行公開測試。由於「文心一言」可能是中國首個抗衡美國ChatGPT的產品，因此備受期待，報道指，該計劃得到北京市政府官員的鼓勵，不過亦同時提醒百度要確保其服務遵守中國的法律法規，包括數據收集和處理規定，以及嚴格的互聯網審查規則。

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記者：郭秀慧