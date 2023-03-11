【餓「新」嘗啖＠iM網】吃出滋味 和風草莓下午茶

春末夏初的日子，是草莓豐收的季節。

我喜歡水果，尤其是那紅嫩香甜呈心形的草莓。曾經摘過幾次草莓，都是有趣的回憶。她們總是躲在綠葉下，誠不知自己成了萬綠叢中一點紅，根本藏不住。看到一顆二顆嬌嫩的草莓躺在那裏，對草莓控來說絕對是致命的誘惑，只能忘我地摘，腰酸背痛地摘，試過摘得太多，回來到處送人，也試過學做草莓醬……反正，在草莓面前，總是難免失控。

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最近唯港薈大堂Green推出「和風草莓祭下午茶」，第一時間和瑪姬去捧場。

坐在綠意盎然的餐廳，看午後和煕陽光從空而降，彷彿置身田園，這樣的High Tea，還沒開始吃就先陶醉，所謂的偷得浮生半日閒，該是形容這樣的愜意時光吧？

這裏的下午茶，其實不遜午餐。在草莓沒到之前，先來三道菜，包括餐湯、兩款滋味焗海鮮與主菜。日本南瓜金湯混以忌廉，口感香滑；焗釀海鮮蟹蓋沾上麵包糠，鬆脆可口，內層釀了蟹肉及北海道牛乳，香濃無比，烤焗日本廣島生蠔亦不俗。

主菜三選一，同樣以日本食材入饌。我吃的是日本北海道帶子配扁意粉及刁草忌廉汁；喜愛肉類的朋友可選招牌草飼西冷牛扒配薯蓉及紅酒汁，另有香煎石斑魚柳配日本草莓莎莎及意大利黑醋汁。

吃到半飽之際主角才珊珊出場。六款精緻草莓甜品以鋪上綠色草地的兩層轉盤盛載，顏色繽紛，撲鼻甜香，再加上乾冰煙霧繚繞效果，具足色香味三重享受！

既是草莓盛宴，全是草莓包裝，包括日本草莓清酒蒟蒻啫喱、草莓大福、草莓提拉米蘇、柑橘草莓蛋卷、草莓蜜桃配意式軟芝士忌廉以及時令水果串。

第一時間吃了晶瑩剔透的日本草莓清酒蒟蒻啫喱。蒟蒻啫喱以草莓清酒炮製，呈漂亮紅色，內裡包裹原粒佐賀草莓，令人賞心悅目。草莓大福是經典日式草莓甜品，採用自家製麻糬皮，軟嫩煙韌的外層配上原粒「戀實」草莓，讓人感覺幸福滿滿。時令水果串是由唯港薈行政總廚何偉誠師傅 (Danny Ho) 特別於日本搜購「天山雪蓮果」配上「戀實」及藍莓製成，讓鮮果香氣為大家清一清味蕾。

除了有多款草莓甜品外，還有五款每日空運到港的新鮮士多啤梨拼盤。師傅根據香氣、甜度和質感嚴選的時令士多啤梨，分別有奈良縣的「淡雪」、佐賀縣的「佐賀草莓小姐」、福岡縣的「甜王」、熊本縣的「戀實」及長崎縣的「夢之香」，款款都嬌艷飽滿多汁，奈良淡雪呈夢幻櫻花顏色，果肉濃香且帶石榴香氣，是我最愛。

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作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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