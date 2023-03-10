【大行報告】友邦保險去年盈利跌逾96% 業績大致符預期 花旗仍睇106元

友邦保險（01299）公布，去年盈利2.8億美元，按年跌逾96%；稅後營運溢利63.7億美元，以固定匯率計按年升3%，以實質匯率計跌1%。當中新業務價值（VoNB）30.9億美元，按實質匯率計按年跌8%，按固定匯率基準計則跌5%。績後股價向下，周五（10日）收報81.55元，跌4.6%，成交額21.9億元。

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績後多間大行均認為，管理層對前景正面。其中，花旗發表研究報告指，友邦去年度業績大致符合預期，新業務價值按實質匯率及固定匯率計算分別按年跌8%及5%，而派息亦大致符預期。該行指，今年首兩個月澳門保持強勁復甦，中國內地業務亦迅速恢復增長，表現均正面，因此予其目標價106元，維持「買入」投資評級。

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另外，野村則認為友邦去年新業務價值略遜預期，但管理層指引正面，該行引述管理層指，友邦保險中國的新業務價值增長在去年下半年直至11月底恢復到正數，其後受快速新冠感染擾亂後，新業務價值增長勢頭迅速恢復，並在今年首兩個月恢復到正增長，因此維持目標價97.43元，評級為「買入」。

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記者：郭秀慧