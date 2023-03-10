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【帶你睇盤】日出康城LP 6　高層一房叫價580萬

股樓投資 20:54 2023/03/10

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將軍澳跨灣大橋及將藍隧道落成後，日出康城交通更見方便，吸引不少買家及投資者進駐。今次利嘉閣推介的屋苑為LP6，由南豐牽頭發展。

放盤單位為LP6 5座高層L室，實用面積307平方呎，一房間隔，現叫價580萬元（最後更新日期：2023年3月10日），實用呎價近1.9萬元。從相片可見，單位內籠極新淨，可即買即住。

    點擊圖片放大
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放盤單位 日出康城6期LP6 5座高層L室（物業編號：BG61578534）
實用面積 307平方呎
間隔 一房、一廳
叫價 580萬元（最後更新日期：2023年3月10日）
賣點

樓齡短，半新樓。

新淨裝修，即買即住。

已吉，方便隨時睇樓。

樓層高，落地玻璃，全屋光猛明淨。

交通方便，配套齊全。

首期低，上車之選。

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/3Fd3olJ

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

LP6 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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