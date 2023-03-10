【帶你睇盤】日出康城LP 6　高層一房叫價580萬

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將軍澳跨灣大橋及將藍隧道落成後，日出康城交通更見方便，吸引不少買家及投資者進駐。今次利嘉閣推介的屋苑為LP6，由南豐牽頭發展。
放盤單位為LP6 5座高層L室，實用面積307平方呎，一房間隔，現叫價580萬元（最後更新日期：2023年3月10日），實用呎價近1.9萬元。從相片可見，單位內籠極新淨，可即買即住。
|放盤單位
|日出康城6期LP6 5座高層L室（物業編號：BG61578534）
|實用面積
|307平方呎
|間隔
|一房、一廳
|叫價
|580萬元（最後更新日期：2023年3月10日）
|賣點
|
樓齡短，半新樓。
新淨裝修，即買即住。
已吉，方便隨時睇樓。
樓層高，落地玻璃，全屋光猛明淨。
交通方便，配套齊全。
首期低，上車之選。
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
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撰文 : 黃卓賢