【帶你睇盤】日出康城LP 6　高層一房叫價580萬

將軍澳跨灣大橋及將藍隧道落成後，日出康城交通更見方便，吸引不少買家及投資者進駐。今次利嘉閣推介的屋苑為LP6，由南豐牽頭發展。

放盤單位為LP6 5座高層L室，實用面積307平方呎，一房間隔，現叫價580萬元（最後更新日期：2023年3月10日），實用呎價近1.9萬元。從相片可見，單位內籠極新淨，可即買即住。

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放盤單位 日出康城6期LP6 5座高層L室（物業編號：BG61578534） 實用面積 307平方呎 間隔 一房、一廳 叫價 580萬元（最後更新日期：2023年3月10日） 賣點 樓齡短，半新樓。 新淨裝修，即買即住。 已吉，方便隨時睇樓。 樓層高，落地玻璃，全屋光猛明淨。 交通方便，配套齊全。 首期低，上車之選。

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