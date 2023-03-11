買家恐失心頭好追價入市　采葉庭三房740萬售

美聯物業徐君寶表示，元朗采葉庭13座低層G室，實用面積693平方呎，採用三房一套房設計，單位間隔方正，面向正南，屬屋苑罕有面向正南享內園泳池景的單位。據悉，買家洽購時遇原業主反價，買家恐錯失心頭好，追價成交，單位終以740萬元易手，折合實用呎價10,678元。

原業主2009年230萬元購入上述單位，持貨逾14年，帳面獲利510萬元，物業期内升值逾2.2倍。

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