【未來食譜】8大未來食譜趨勢　規劃餐飲業「永續」發展

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當我們發展科技的時候，很常會用到「未來」一詞；然而，你又有否想過原來食譜也有未來？那就是「未來食譜」，未來食譜又為希望搶佔「永續」商機的餐飲業提供了甚麼啟示？
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食品服務公司聯合利華食品解決方案（Unilever Food Solutions）聯合超過21個國家或地區的1600多名主廚，發佈首份《2023年度未來食譜趨勢報告》（ Future Menu Trends Report 2023）。
在《2023年度未來食譜趨勢報告》中被確定的前8大食譜趨勢，分別是（排名不分先後）：
以上8大趨勢都包括了建議食譜、食材和烹飪技巧，為廚師和餐飲業者提供切實可行的解決方案。
聯合利華（Unilever）營養部主席Hanneke Faber表示，廚師正面臨着勞動力短缺、解決食物浪費等可持續性問題的嚴峻挑戰。她指《未來食譜趨勢報告》為廚師們提供新見解和適應性強的食譜，冀激發廚師靈感，幫助他們解決準備和處理食材的可持續發展挑戰。
責任編輯：楊嘉軒
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