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【新股IPO】九方財富9636首日掛牌微升0.8% 收市報17.14元

股樓投資 17:02 2023/03/10

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九方財富（09636）周五(10日)首日掛牌，開市報17.02元，升0.02元，低見16.56元，收市報17.14元，較招股價17元微升0.8%；全日成交1,396.8萬股，涉資2.37億元。

 

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

九方財富是次招股引入5名基石投資者，合共認購4,400萬美元等值股份，其中新華資產管理(香港)、中國飛鶴(06186)大股東Garland Glory、和邦集團以及Duke King分別投資1,000萬美元，而Orchid Asia CIL則投資400萬美元。

 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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集資所得約20%預計線用於提高公司內容製作能力；約30%預計用於提升公司使用各種媒體平台的流量池，包括以收購方式投資合適目標及購買流量；約30%擬用於提升技術能力；約10%計劃以收購形式投資於具備專業內容製作能力與高增長潛力的外部KOL或外部MCN；及約10%屬營運資金和其他一般企業用途。

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

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撰文：張以正

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九方財富（09636） IPO 港股

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