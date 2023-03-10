【新股IPO】九方財富9636首日掛牌微升0.8% 收市報17.14元

九方財富（09636）周五(10日)首日掛牌，開市報17.02元，升0.02元，低見16.56元，收市報17.14元，較招股價17元微升0.8%；全日成交1,396.8萬股，涉資2.37億元。





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九方財富是次招股引入5名基石投資者，合共認購4,400萬美元等值股份，其中新華資產管理(香港)、中國飛鶴(06186)大股東Garland Glory、和邦集團以及Duke King分別投資1,000萬美元，而Orchid Asia CIL則投資400萬美元。





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集資所得約20%預計線用於提高公司內容製作能力；約30%預計用於提升公司使用各種媒體平台的流量池，包括以收購方式投資合適目標及購買流量；約30%擬用於提升技術能力；約10%計劃以收購形式投資於具備專業內容製作能力與高增長潛力的外部KOL或外部MCN；及約10%屬營運資金和其他一般企業用途。

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撰文：張以正