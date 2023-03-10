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【電視廣播511】TVB調任許濤為行政主席

股市 19:06 2023/03/10

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【電視廣播511】TVB調任許濤（右2）為行政主席

電視廣播TVB （00511） 宣布，主席及非執行董事許濤會調任為行政主席，周五（10日）起生效，將負責領導及監督TVB管理及發展。 TVB稱，許濤會繼續擔任公司行政委員會主席、提名委員會主席及投資委員會成員。

現年五十歲的許濤最先於2015年4月23日獲委任為TVB非執行董事，其後2018年3月31日調任為執行董事，2020年4月29日再調任為非執行董事及TVB主席。許濤現為TVB大股東之一的華人文化集團公司首席運營官及執行董事。

許濤曾任金山軟件有限公司、 GigaMedia Limited 及JC Entertainment Corporation董事。許濤亦曾任職公梁盛、美林證券及麥肯錫。

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記者：李哲毅

港股 電視廣播（00511） 許濤 TVB
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