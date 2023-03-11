柏傲莊續錄租務成交　年輕夫婦1.68萬租2期一房戶

中原地產曾紀賢表示，近期市況回暖，交投有回升，大圍大型屋苑柏傲莊最新錄2期6B座中層E室，單位實用面積334平方呎，1房間隔，放盤時開價約17,000元，議價後以16,800元租出，實用平均呎租50.3元。

新租客為一對年輕夫婦，見單位間隔合用，交通方便，配套完善，即把握機會租入單位自用。據了解，業主於2020年以849萬元購入單位，是次租出單位可享約2.4厘租金回報。

延伸閲讀【多圖】雨後示範單位陪你睇 間隔方正 露台寬闊【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映【溫股知新】港股處於關鍵點 部署還看基本面

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機