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【日本加人工】日下周三舉行年度工資談判　勞資雙方達成平均加薪5.28%

商業 19:04 2023/03/10

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日本近年通脹高企，生活成本大幅上升，且人才開始外流，國內勞工市場紛紛設法挽留人才。每年三、四月期間，日本都會舉行年度工資談判，國內稱之為「春鬥」（Shunto），談判結果對各大企業的加薪幅度有非常高的參考價值。

今年的「春鬥」中，代表服務、紡織和分銷行業工人的UA Zensen旗下的18個工會，採取了前所未有的舉措，在3月9日宣布備受關注的年度工資談判的初步成果。然而，工會宣布談判成果的時間，比日本最大僱主原定於本月15日宣布足足提前了1周。

除了UA Zensen旗下的工會外，其他包括汽車製造商工會在內的一些團體也宣布，在本月15日的最後期限前，已經滿足了勞工對更高工資的要求。工會成員在新聞發布會上表示，這18個工會已與僱主洽成完全同意將平均工資提高5.28%。

日本首相岸田文雄正向企業施壓，要求它們將工資提高3%或更多，以應對不斷上漲的生活成本。為實現工資上調，岸田政府定於本月15日舉行勞資聯席會議，預計屆時將會有主要的春鬥結果。

【男女工資】婦女節調查：南韓男女工資相差逾3成

責任編輯：楊嘉軒

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