上車客睇舊樓尋寶　葵涌大廈兩房戶366萬沽　呎價不用1萬

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【帶你睇盤】日出康城LP 6 高層一房叫價580萬
近期樓市明顯轉旺，買家紛紛加快入市步伐。中原地產曾日昇說，葵涌大廈中層A室，實用面積388平方呎，兩房間隔，向西北，位處大單邊，享開揚市景，裝修企理，近期減價至370萬元放盤，即獲客洽購，終以366萬元易手，實用呎價約9,433元。
曾日昇表示，買家為上車客，睇樓三個多月，集中睇舊樓，見上址附帶裝修，景致開揚，加上呎價不用1萬元，性價比高，所以立即買入自用。
資料顯示，原業主於2010年1月以118.8萬元購入單位，持貨約13年，現帳面獲利247.2萬元，物業期內升值2.1倍。
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撰文 : 黃卓賢