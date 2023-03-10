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【消費券2023】提早盡搶消費券商機　新地12大商場3月下旬推1000萬早鳥優惠

商業 18:58 2023/03/10

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財政司司長陳茂波今（10日）宣布派發新一輪消費券的詳情。合資格的市民將可透過八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&GO、PayMe及BoC Pay等6個電子支付工具領取第1期3000元消費券，再於7月16日領取第2期2000元。

有本地商場為搶攻消費券市場，已於派發消費券前提早出擊。新地12大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）將斥資1千萬推廣費，率先於本月27日起送出消費券早鳥優惠，冀以多重優惠協助市民將消費券「加碼」，盡搶商機。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示，對政府連續第3年派發消費券表示歡迎，有助刺激因疫情而被遏抑的消費意慾，加上4月份的復活節假期及五一黃金周，冀「迎接久違的旅客熱潮」，又「預料首兩季營業額及人流將按年錄得25%及20%的增幅。」

【消費券2023】4月16日派首輪3,000元消費券　食肆料首輪「報復式受惠」

責任編輯：楊嘉軒

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