▲ 【兩會2023】人大代表冼漢廸：習近平與新一屆中央政府帶領下 香港將建設成國際創科中心

中共總書記習近平以全票當選國家主席、軍事委員會主席，全國人大代表冼漢廸表示，在習近平與新一屆中央政府的帶領下，香港可以更好地發揮自身「背靠祖國，聯通世界」的優勢，強化產學研創新協同，建設成國際創科中心。

冼漢廸稱，自十八大以來，習近平多次強調創新科技的重要，也大力推動創科發展，中國全球創新指數排名從十年前的第三十四位提升到現在的第十二位，習近平一直表達對香港重視，尤其是對香港發展創新科技寄予厚望，不斷鼓勵香港創科融入國家發展大格局。

冼漢廸提到，習近平鮮明地指出，促進香港同內地加強科技合作，支持香港成為國際創新科技中心，發揮內地和香港各自的科技優勢，為香港和內地經濟發展、民生改善作出貢獻，是在香港實行「一國兩制」的應有之義。

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