【友邦1299】友邦李源祥：與內地監管保持良好關係　監管機構改革不影響集團內地擴張

全國人大今（10日）通過國務院機構改革方案，方案提出組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管。銀保監將不再保留。友邦保險 （01299） 集團首席執行官兼總裁李源祥認為評論新機構言之尚早，但友邦一向與內地監管機構保持良好關係，未來仍繼續與它們有很積極而具建設性的對話。

李源祥續稱，據了解，新機構是把金融業監察責任統一，將監管變得更精簡、更集中和更有效率。他相信監管架構的改變不會影響集團的內地擴張計劃。

管理層：加息增公司長期儲蓄產品吸引力

被問及美國或進一步加息的相關影響，區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，利率上升對集團的長期儲蓄產品影響不大，反而增加了相關產品的吸引力，又指據集團有關內地遊客的調查中顯示，他們仍非常有興趣來港購買長期終身人壽健康保險和長期儲蓄產品。陳榮聲又指出，去年友邦香港及澳門的內地訪客（MCV）業務按年增長達3倍，其勢頭亦在今年首兩月繼續維持，未來集團亦會小心挑選內地銀行保險分銷的合作伙伴。

陳榮聲又指，今年首2個月，內地業務的新業務價值按年恢復增長，香港同樣有增長，對集團今年全年新業務價值重回增長感樂觀。友邦香港年初已公布今年增聘5000位財務策劃顧問，他指去年友邦香港的財務策劃顧問經理人數按年增長15%，認為他們招聘顧問的力量已增強，而今年因為重新通關，內地來港的學生會是招聘對象之一。

另外，集團去年錄得8000萬美元的減值損失，陳榮聲指，這主要是所投資的債券的信貸評級可能出現下跌、債券違約所影響。

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記者：胡學能