  • 22°C
香港時間 : 2023310日 (週五) 19:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【友邦1299】友邦李源祥：與內地監管保持良好關係　監管機構改革不影響集團內地擴張

股市 18:34 2023/03/10

分享：

分享：

全國人大今（10日）通過國務院機構改革方案，方案提出組建國家金融監督管理總局，統一負責除證券業之外的金融業監管。銀保監將不再保留。友邦保險 （01299） 集團首席執行官兼總裁李源祥認為評論新機構言之尚早，但友邦一向與內地監管機構保持良好關係，未來仍繼續與它們有很積極而具建設性的對話。

李源祥續稱，據了解，新機構是把金融業監察責任統一，將監管變得更精簡、更集中和更有效率。他相信監管架構的改變不會影響集團的內地擴張計劃。

管理層：加息增公司長期儲蓄產品吸引力

被問及美國或進一步加息的相關影響，區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，利率上升對集團的長期儲蓄產品影響不大，反而增加了相關產品的吸引力，又指據集團有關內地遊客的調查中顯示，他們仍非常有興趣來港購買長期終身人壽健康保險和長期儲蓄產品。陳榮聲又指出，去年友邦香港及澳門的內地訪客（MCV）業務按年增長達3倍，其勢頭亦在今年首兩月繼續維持，未來集團亦會小心挑選內地銀行保險分銷的合作伙伴。

陳榮聲又指，今年首2個月，內地業務的新業務價值按年恢復增長，香港同樣有增長，對集團今年全年新業務價值重回增長感樂觀。友邦香港年初已公布今年增聘5000位財務策劃顧問，他指去年友邦香港的財務策劃顧問經理人數按年增長15%，認為他們招聘顧問的力量已增強，而今年因為重新通關，內地來港的學生會是招聘對象之一。

另外，集團去年錄得8000萬美元的減值損失，陳榮聲指，這主要是所投資的債券的信貸評級可能出現下跌、債券違約所影響。

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 

ET財智Talk
【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看

相關文章：

【友邦業績】友邦股價全日跌近半成　全年新業務價值按年跌5%　末期息升5%至每股113.4港仙（第三版）

【友邦1299】友邦李源祥：今年首兩個月中國新業務價值重回增長 港澳簽單復甦勢頭強勁

記者：胡學能

保險公司 港股 中國銀行保險監督管理委員會 新業務價值 友邦保險（01299）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【內房銷售】世茂上月銷售按年跌44%　一文看清2月內房銷售表現（不斷更新）

下一篇文章

【港股夜期+北水】北水吸資13.3億　連續3個交易日錄淨流入　買理想小鵬美團沽小米　恒指夜期升100點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+北水】北水吸資13.3億　連續3個交易日錄淨流入　買理想小鵬美團沽小米　恒指夜期升100點（不斷更新）
【港股夜期+北水】北水吸資13.3億　連續3個交易日錄淨流入　買理想小鵬美團沽小米　恒指夜期升100點（不斷更新）
【電子消費券】陳茂波：4月16日先派3000元消費券、不可轉會　7月16日派2000元　「消費券不可變恒常計劃」
【電子消費券】陳茂波：4月16日先派3000元消費券、不可轉會　7月16日派2000元　「消費券不可變恒常計劃」
【SIVB】美國再有銀行出事　矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮、盤前再插兩成
【SIVB】美國再有銀行出事　矽谷銀行突宣布百億融資引發擠提憂慮、盤前再插兩成
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【領展供股】領展供股權3月9日開始買賣、股份代號是甚麼？現時供股權理論上值幾錢？
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌228點、納指期貨跌0.6%　SVB Financial盤後再挫兩成
【美股期貨】非農數據公布前　道指期貨跌228點、納指期貨跌0.6%　SVB Financial盤後再挫兩成
【恒指夜期+ADR】京東美股低港9%　夜期收市挫263點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】京東美股低港9%　夜期收市挫263點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款