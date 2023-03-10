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【英國王室】愛德華終獲封愛丁堡公爵 生日收大禮

環球社會熱點 18:57 2023/03/10

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已故菲臘親王（Prince Phiilp）生前擁有多個頭銜，其中最廣為人知的是愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh），並承諾會在合適時機讓細仔愛德華（Prince Edward）繼承。英國王室日前確認，愛德華正式繼承頭銜，成新任愛丁堡公爵，其兒子占士（James）亦同日繼承伯爵頭銜。

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白金漢宮周五（10日）發表聲明，愛德華即日起，即他59歲生日當日起繼承愛丁堡公爵之位。其妻子蘇菲（Sophie Rhys-Jones）則成為愛丁堡公爵夫人（Duchess of Edinburgh），而其現年15歲的兒子占士則同日繼承愛德華此前頭銜，成新任韋塞克斯伯爵（Earl of Wessex）。

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菲臘親王在2021年離世，愛德華接手多項其生前負責公務，包括制定「愛丁堡公爵獎勵計劃」（Duke of Edinburgh's Award Scheme）內容等。據悉愛德華將終身享有愛丁堡公爵頭銜，他同時亦會保留福弗爾伯爵（Earl of Forfar）頭銜，但由於地位較高，他日後將會多用前者。

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聲明亦指，愛德華夫婦很自豪能延續菲臘親王留下的傳統，為各種背景的年輕人提供機會，讓他們充分發揮潛能。

菲臘親王一直希望愛德華能繼承頭銜，但英王查理斯三世（King Charles III）擁有最終決定權。他繼位後曾短暫擁有頭銜，但未曾使用。查理斯在1999年答應遵循父親意願，但據報他出於精簡王室考慮，曾考慮放棄遵守。

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責任編輯：李俊儀

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