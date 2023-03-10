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黃金海岸復活親子活動一覽 尋蛋遊戲+刺激攤位競技+親子市集 親子住宿計劃$1,850 起

理財智慧 18:40 2023/03/10

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一連四日的復活節長假期下月來臨，是一家大小計劃親子活動的好時機。香港黃金海岸今年特別於2023年4月7日至10日一連4日舉辦「黃金海岸親子跳跳紮紮尋蛋樂2023」，節目非常精彩，包括「彩蛋特工」、「跳跳紮嘉年華」、及「親子市集」，讓一家大小盡情放電；還有黃金海岸酒店推出的「繽紛復活節親子住宿計劃」，一家大細一齊度過難忘而美滿的復活假期。

深受家長及小孩歡迎的尋蛋遊戲「彩蛋特工」將於今年載譽重來，「彩蛋特工」只要在限時尋找復活蛋，便可根據尋獲的復活蛋數目及類型換領不同的獎賞，禮品總值超過港幣50萬元，更有機會贏取由香港黃金海岸酒店送出的住宿禮券及自助餐券。

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【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線


另外設有「復活節跳跳紮嘉年華」，當中有6大攤位競技遊戲區，考驗參加者速度和身手，包括「白兔蹦蹦跳」、「不倒蛋挑戰」、「窄木運蛋」、「筷夾奇蛋」、「智破九宮格」及「電兔競技場」。當中的「窄木運蛋」，參加者要走上狹窄的平衡木，運送復活蛋；在「白兔蹦蹦跳」中，小孩雙腳套進大袋中，像兔子般靠彈跳走畢全程，完成挑戰項目後，更可獲小禮品乙份。


「復活節跳跳紮嘉年華」還有6個趣味手作坊，在專業導師的帶領下齊齊做小手作。場內設六個復活主題工作坊，製作不同富節日特色的手作，包括「繽紛復活蛋」、「萌兔頭箍」、「扭扭樂氣球」、「趣味沐浴蛋」、「搗蛋鬼口水」及「小小DIY樂器」，讓家長小孩一起製作專屬的復活節紀念品。此外，嘉年華內亦設有「人像攝影靚相」攤位，參加者可與摰愛一起拍攝，捕捉復活節的難忘時光。

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【政府招聘】文化體育及旅遊局請行政經理 月薪達6萬元  持本港大學學士學位+5年行政工作經驗可申請，詳見【下一頁

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S⁺ REWARDS會員專享特別優惠，於2023年3月13日至31日期間，S⁺ REWARDS會員於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心及藍灣廣場，累積消費滿800元並成功登記點數，即可解鎖「黃金彩蛋特工」勳章，享推廣期內以80點數換領 「黃金海岸親子跳跳紮紮尋蛋樂」門票一張，萬勿錯過機會。 

香港黃金海岸的精彩活動延伸至商場的中庭，引入逾20個小攤檔進駐其中，提供特色手作、玩具、兒童產品及人面彩繪等。市集開放予公眾，大人小朋友必定樂而忘返。

香港黃金海岸酒店也推出「繽紛復活節親子住宿計劃」，在2023年4月1日至4月16日期間，只須1,850元起，即可享受香港黃金海岸酒店的豪華海景套房住宿，還可參與酒店鯊魚冒險島內的「尋蛋遊戲」乙節 ，4月7日至10日期間則可升級參與「黃金海岸跳跳紮紮親子尋蛋樂」乙節 。住宿計劃更包括早餐、復活節禮物乙份及8折優惠參與烘焙或陶藝工作坊等。
預約：請按此

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責任編輯：陳詠妍

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