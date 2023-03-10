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【歐元定期存款】歐元定存最高7厘 花旗料歐央行加息至4厘才見頂

18:16 2023/03/10

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花旗料下周四歐洲加息半厘。

歐洲央行將於下周四（3月16日）議息，市料重手加息0.5厘已是共識；花旗的專家預計，今年餘下日子歐洲仍會加4次息，累加1.5厘至4厘水平才收手。

●歐央加息  花旗料歐元3個月升見1.1  6至12個月1.15

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖 回應本報查詢指，花旗分析員預期，歐洲央行在 3 月及 5 月或分別加息 50個基點；然後在 6 月 和 7 月或各自加息 25 個基點，估計利率的見頂水平可能達到4厘。

歐元今天（10日）直逼1.06，陳正犖料，歐元兌美元於3個月內預測為1.1，未來6至12個月預測為1.15。

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●歐元短存見高息 中銀香港、花旗俱7厘吸客

另方面，市面不乏大小銀行提供較冷門的歐元定期存款息，包括發鈔行渣打香港（02888）、大新（02356）。而中銀香港（02388）於元旦開局作突擊推短存破頂息，1個月享兩厘；華僑永亨今天加3個月年息0.04厘，新息率至0.09厘。

比拼短中長息︰
7天短息王︰中銀香港7厘
1個月最高︰花旗7厘
1年期長息王︰大眾銀行1.8厘

此外，歐洲雖頻密加息，卻未能提振歐元，竅妙在於聯儲局主席鮑威爾突放鷹，刺激美元企穩在105水平；花旗新近提高聯儲局3月23日的加息預測，由0.25厘上調至半厘。陳正犖指，花旗分析員預期，3月或加息50點子，利率最終水平或達致5.5厘到5.75厘。

陳正犖補充，美滙指數3個月內料重上106.66，未來6個月到1年預測為96.87，兩年長期目標為96.61。

短期操作上，華僑永亨經濟師姜靜說，昨晚美國首次申領失業救濟人數增2.1萬人，超預期，令美債收益率跳水，2年期美債息跌破5厘；復添矽谷銀行出現流動性危機，美股遭拋售，美元從3個月高位回落，但仍險守105。

●歐央官員頻變鷹  專家料未來兩周歐元兌港元  8.25至8.42區間上落

姜靜表示，奧地利央行行長Holzmann日前放風，支持未來四次議息會議各加50個基點、以及更快進行量化緊縮，歐央行官員頻變鷹。料未來兩周歐元兌美元料介乎1.05到1.07，兌港元的上落區間在8.25至8.42。

華僑銀行經濟師謝楝銘補充，歐洲央行行長拉加德早已打開口牌，3月擬繼續加息50個基點，且明確表明屆時絕非利率鋒頂，但歐元仍欲升乏力，因聯儲局主席鮑威爾警告終極利率可能高於預期，如有必要將加快加息步伐，期貨市場顯示3月加息50個基點的概率超過60%，反超加息25個基點。2年期與10年期國債收益率倒掛幅度超100個基點，是逾41年來最大倒掛幅度；美元早前一度突破105.6的阻力。

謝棟銘透露，2月份歐盟整體通脹率為8.5%，高於預期的8.3%；核心通脹由1月的5.3%攀高至2月的5.6%，意味CPI仍需一段時間才會顯著回落。歐央行會議紀要顯示，政策利率須進一步上調。

歐洲自去年7月起加息，及至去年9月8日勁加0.75厘，乃自1999年歐元面世以來的最大加幅；而對上一次出手是今年的2月2日，加0.5厘。至今已累加3厘，擺脫負利率後，現時的目標利率為2.5厘。

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特約記者︰曾桂芬 

責任編輯︰李勝君
 

大新銀行（02356） 渣打集團（02888） 鮑威爾 美元 歐元 外滙 花旗銀行 華僑永亨銀行 定期存款 大眾銀行

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