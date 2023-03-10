▲ 【解構︱京東業績】京東績後遭削目標價 券商料內地消費復甦緩慢、京東首季收入疲軟

京東 （09618） 貫徹執行降本增效策略，上季成績表再勝預期，綜合券商分析，預計京東受累消費情緒復甦緩慢，加上京東調整自身業績須時，首季收入增速或承壓。

京東業績新聞

【京東業績】京東第四季業績：首派末期息0.31美元 上季經調整淨利77億人幣勝預期

【京東業績】京東CEO：百億補貼提高用戶體驗 承認短期或影響業績

【業績｜物流股】京東物流第4季收入增41% 經調整純利10億人幣

大摩：京東百億補貼計劃支出受控

摩根士丹利發表報告指，京東上季利潤率勝預期，但料中國消費情緒復甦緩慢，京東首季收入增長或疲軟。京東推出百億補貼大計，大摩稱，京東可以通過轉移部分旺季促銷活動營銷支出來抵消補貼支出，料百億補貼計劃支出受控，並估計京東今年利潤率應按年穩定在2.7%。

大摩預計，京東下半年收入將呈現更明顯復甦，主要受惠家庭收入前景趨正面、消費情緒料改善、以及業務調整的負面影響將消退。不過大摩下調京東2024年經調整淨利潤預測6%，以反映競爭加劇拖累利潤率下調，將京東目標價由74美元降至66美元，維持「增持」評級。

富瑞：整體利潤率或按年改善

富瑞對京東近季表現持類似看法，認為京東上季收入表現符合預期，但經調整淨利潤率達2.6%勝該行及市場預期，由於內地消費復甦乏力，首季收入或按年下降1%至2380億元人民幣，當中京東零售收入或按年跌約5%。

富瑞預計，由於京東物流 （06618） 及新業務基本面改善，今年京東整體利潤率或按年改善，將目標價由402元降至358元，維持「買入」評級。

花旗：內地復甦步伐能見度較低

花旗認為，京東百億補貼開支或可控，但內地復甦步伐能見度較低，上季產品銷量低於預期，主要反映出疫情、宏觀經濟疲軟等負面影響。花旗預計，京東首季收入2,397億元，按年持平，全年收入料升9.1%。

花旗將京東目標價由96美元下調至83美元，維持「買入」評級，強調任何過度拋售情況視可長期投資入市機會，又提到經濟疲軟是京東增長最大阻礙，將今年至2025年收入預測下調1.6%、2.8%及4.2%。

中金料京東零售全年經營利潤率持平

中金將京東目標價下調22%至63美元，維持「跑贏大市」評級。中金認為，消費信心恢復須時以至京東調整自身業務，分別下調京東今、明年收入預測3%，至1.16萬億元及1.3萬億元。

中金料，京東零售首季經營利潤率4.2%，按年增60點子，全年錄3.7%，按年持平，考慮到物流及新業務全年虧損收窄或盈利擴大，整體利潤率或將穩中有升。

【ET財智Talk】樓市有望回升1成？資深投資者林一鳴分析本地住宅及寫字樓最新走勢 立即收看

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【京東9618】京東「百億補貼」售iPhone 14低港15% 香港用戶無份

【國產ChatGPT】京東推出產業板ChatGPT 命名為ChatJD

記者：李哲毅