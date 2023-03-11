黃埔花園兩房646萬售　持貨長達37年升值17倍

中原地產袁顯岸表示，紅磡黃埔花園本月至今暫錄得13宗成交，比上月同期10宗明顯加快，平均實用呎價最新報14,979元。其中黃埔花園2期9座低層D室，單位實用面積389平方呎，採兩房間隔，單位座向東方，望內園球場景，最新以646萬元成交，折合實用呎價16,607元。

據了解，原業主早於1986年4月僅以約35.3萬元購入物業，持貨長達37年，是次轉手賬面大幅獲利610.7萬元離場，單位多年來升值17倍。

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