【保險行業】2022年保險業毛保費挫7.7% 內地訪客來港簽單額增兩倍

保險業監管局（保監局）今天（2023年3月10日）公布2022年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到5,560億，較去年同期下跌7.7%。來自內地訪客的新造業務保費為21億（上升200.3%），佔個人業務總額1.5%。

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據了事，來自內地訪客的新造業務保費因個別保單及2021年基數較低而顯著回升，此客戶群組購買的保單中約95%是以非整付方式支付（即非一筆過支付），終身壽險、危疾及醫療保險分別佔保單的份額為41%、32%和19%。

而2022年長期有效業務的保費收入總額為4,914億（下跌9.1%），主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為4,126億（下跌7.6%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為283億（下跌36.5%）；以及退休計劃業務，其供款為445億（上升1.3%）。2022年長期有效業務的保費收入下跌主要是受部分產品的保費支付模式以及2022年新造業務普遍下降所影響。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為2,978億1（下跌3%）

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與此同時，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,349億（下跌19.1%），主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為1,195億（下跌11.9%）；以及投資相連業務，其新造保單保費為149億（下跌51.6%）。保險公司共發出約29,000份合資格延期年金保單並帶來20億保費，佔個人業務總額1.5%。

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撰文：鄭日棱