【夢想本應翱翔@iM網欄】青年在學期間營商  獲創業基金青睞「起步」       

年輕人創業，籌集資本往往是第一步。如何吸引創業基金青睞，確實是一大挑戰。今期，我想與大家分享一位大學生創業故事，他創業時缺乏資金，透過成功申領不同的創業基金，才能順利「起步」。

20餘歲的王文洋（Ivan）在香港中文大學環球商業學系畢業，與盧俊曄（Jason）及另外兩名同學創辦了Flowclass。它是一個專為不同的教育機構和個人導師而設的收生系統建立工具，讓用家使用其「無程式碼」的工具建立網站、推廣課程以及管理報名。業務範圍先由香港本地開始，希望將產品滲透至全港各教育中心和個人導師市場。他說：「長遠目標是開發一個能夠應用於任何市場的SAAS軟件，進軍不同地區市場，例如補習氣氛較濃的台灣和新加坡。」

在創立Flowclass的兩年前，Ivan創立一個「共享筆記平台」，惟發現市場需求有限，遂創立另一個補習老師配對的應用程式。當時還是大學二年級生的Ivan，沒有足夠資金創業，便參加香港中文大學培育計劃。後來亦成功獲得數碼港創意微型基金及青協Inno Impact 青年創業實踐計劃支持。他回憶道：「當初若非獲得『毋須股權作代價』、『毋須附帶條件』的創業基金支持，我肯定不能那麼輕易就可以創業。」他相信此類計劃對缺乏資金創業的大學生來說，起了實際的關鍵作用。

對於創業心態，Ivan認為讀書時期與畢業後是截然不同。他坦言：「讀大學時沒有太多顧慮，只是『想做就去做』，最緊要是開心；但畢業後，就會開始考慮自己和公司未來的發展，所以時刻擔心公司營運及財政問題，開發產品時會更加顧及市場反應和回報，不能只是『想做就去做』。」

家人準備飯餸默默支持

由於讀大學期間，Ivan已成功獲得不少創業基金支持。Ivan感恩地說：「家人縱使未能提供財政或人脈上的支援，但仍非常支持我去創業，還在我下班回家後，默默為我準備飯餸和湯水。他們沒有給我掣肘或壓力，任由我決定自己想走的路。這一切，令我覺得很窩心、幸福。」

除獲得家人的支持外，Ivan認為香港有完善的硬件及軟件支持初創持續發展。他又補充：「我在香港創業，獲得不少創業家無私支援，部分創業家分享了在美國矽谷的經驗，擴闊了我的國際視野。」不過，他認為香港較重視某些龍頭行業的初創發展，例如金融科技，但卻較少對於教育及其他非龍頭行業的支援。

畢業後「與同學走不一樣的路」

Ivan的公司發展順利，作為剛剛大學畢業的他認為，最大不同是「與同學走不一樣的路」。他說：「同學畢業後，不少投身投資銀行或顧問公司，藉以獲得不俗工資，平步青雲；而我的成就則是找到自己的發展路向，做自己喜歡的事，最難能可貴的是，我可以擁有整個項目的話語權，見證它由零開始成長，當中的成功感，難以筆墨形容。」

他最開心的是產品廣受歡迎，這種喜悅更是金錢無可比擬的。他說：「成功對我來說，就是一家新的補習社於開張前，選用我的產品；當然，有朝一日成為業內龍頭的想法，大概都是每家公司的成功定義。」

對年輕創業者的四個忠告

對於初創，Ivan有四個忠告。第一，在創業旅途上，講求的是如何從紙上談兵的想法，轉化成為真實產品，令用家受惠；第二，在公司創立初期，缺乏人際網絡，但不要害怕，透過逐步發展，自然會建立人際網絡；第三，遇到困難時，馬上請教初創前輩；第四，盡快令公司業務得以持續發展。「要籌集資金，應盡早計劃，例如向政府申請資助等。而且，從批核狀況之中，已可得知自己的想法是否正確，或者有需要改善的地方。所以，若要測試想法是否可行，可尋求認同及創業基金資助，計劃順利獲批的話，便證明想法可行。」

筆者喜見香港近年有不少資源用作支援像Ivan一樣的年青人，在缺乏資金的情況下幫助他們創業，也希望政府可多考慮投放資源於非龍頭行業的科技初創，讓香港的創科發展更多樣化，亦幫助傳統行業利用新的數碼科技提高效率和服務。

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作者_周駱美琪（Cindy）簡介： 周駱美琪(Cindy)自2015年起擔任阿里巴巴香港創業者基金執行董事。自2007年加入阿里巴巴集團，Cindy曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事，主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目，致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目Cindy希望與大家分享不同的創業故事及經驗，也為創業者帶來小貼士，幫助他們了解初創市場的最新形勢。

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