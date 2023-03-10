【港元定期存款】 大跌市急覓避風港 1年港元定存4厘賺息兩萬元

▲ 擅打高息牌的富邦竟撤4厘息。

踏入季結月第2周，港銀普遍仍放軟手腳，未因本港再現走資之憂而鬥加息。全周共有4間銀行減港元定期存款息，最矚目的是，富邦撤3個月4厘息，只保留3.6厘；上商把3厘息下架，目前1年期只得2.98厘。平保（02318）牽頭虛擬銀行平安壹賬通（PAOB）下調3個月年息0.3厘，至2.8厘；幸而該行保持同期「迎新大激賞」6厘。創興全面調低3個月或以上年息，1年期狠削0.65厘至3.25厘。

●2中小行升息 交銀3個月3.7厘 匯立半年3.5厘、1年3.8厘

反觀，另有兩間中小行加息，交銀香港全面提高短中長息，加幅最多是3個月期，上調0.2厘至3.7厘；TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLab Bank），勁加半年0.5厘至3.5厘、1年更大幅調升0.8厘至3.8厘。

至於4行加減不一，包括大新(02356)3連加3個月期，累升0.6厘至3.7厘；卻把半年及1年減完又再加至3.8厘。

花旗又加又減不同存期、頻密調整，例如半年期減完又加至3.44厘；建行亞洲削1個月0.1厘至3.1厘，卻微升3個月0.05厘至3.35厘。大眾銀行則短減長加，1周短存失守1厘，僅報0.8厘；卻累加1年期0.3厘至重返4厘。

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此外，計及中小行，本周的高息榜又有執位，主因是交銀香港逆市搶攻，遂在3大存期的高息榜罕有佔一席位。

先說3個月期的變化，花旗把雄霸高息榜多時的4.88厘下架，狠削1.38厘、至3.5厘；同樣，素來在季結前瘋狂搶錢的富邦，竟反常態取消4厘息，只保留3.6厘，以上兩行皆跌出3甲榜。相反，眾安向新客推4厘息而反超前。

至於半年期，交銀香港微升半年0.05厘、至3.8厘，跟東亞(00023)及大新齊踞第2位。

1年期方面，兩連加的交銀香港，累升0.1厘至3.95厘，跟東亞看齊；但仍不敵大眾銀行玩突擊，累加0.3厘至4厘息，一躍晉級榜首。

●3行1個月10厘超高息 眾安下周三截止 Mox Bank優惠至本月底

綜觀短中長期的存息王︰

7天︰恒生10.9厘

1個月呈3冠王︰

＊眾安（ZA Bank）10厘，被推薦的新開戶客獲1張加息券9.9厘，再加基本利率0.1厘，以存款上限兩萬元計，賺息164元；惟須注意，快閃息於下周三（15日）截止。

＊渣打香港、電訊盈科（00008）、香港電訊（06823）及Trip.com有份的虛銀Mox Bank，向新客提供10厘息，優惠至本月底；以上限5萬元計，1個月賺息約416元。

＊滙豐旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃，再做定存獲額外獎賞；以上限400萬元計，1個月賺息3.3萬元。

3個月︰平安壹賬通（PAOB）6厘

半年期︰集友3.85厘的截止期剛延至3月15日

●1年期3高息 大眾銀行4厘居首 門檻50萬、全期袋息2萬

1年期3大高息王︰

＊大眾銀行︰4厘

＊交銀香港及東亞︰3.95厘

＊信銀國際及南商︰3.9厘

大眾銀行的門檻是50萬元，全期穩賺兩萬元利息；在港股大跌市下，恒指創今年新低，定存保本賺息，頓變避險天堂。另華僑永亨把1年享3.8厘，原本於今天到期，已順延至3月17日。

●港滙觸7.85弱方兌換保證 專家料存息仍易跌難升

本周港滙多次觸及7.85弱方兌換保證範圍，但業界無懼走資照減息，專家料定存息仍易跌難大升，畢竟中港經濟復甦需時，令融資活動有待恢復。再者，人民幣拆息朝下降軌；反觀本港拆息趨升，1個月拆息6連升，升穿3.45厘，3個月拆息更突破4厘。而市料3月23日聯儲局議息或再重手加息半厘，港銀有機調升最優惠利率（P）0.25厘，導致跨境企業相繼轉往內地借貸更划算，令本港的貸款欠活躍，今年仍未出現全周加息的銀行數目多於减息。

港息後向繫於美息，花旗新近提高聯儲局於3月的加息預測，由0.25厘上調至半厘。花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，花旗分析員預期，3月或加息50點子，利率最終水平或達致5.5厘到5.75厘。

上商研究部主管林俊泓亦料，本月儲局加息半厘；而本港或再現走資，令銀行體系總結餘或由當前的770億元，快將跌至約500億元。

另方面，比拼4大行的高息榜︰

3個月期︰

滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）︰3.1厘

恒生︰3.09厘

渣打香港（02888）︰3厘

半年期︰

渣打︰3.4厘

滙豐及中銀︰3.3厘

恒生︰3.19厘

1年期︰

渣打︰3.6厘

滙豐及中銀︰3.5厘

恒生︰3.1厘

●中銀賞手機開戶 1個月享4.8厘上限10萬 優惠至本月底

順帶一提，中銀近日再力谷「手機開戶迎新賞」，1個月享4.8厘；以嚴限10萬元全新資金計，賺息400元，優惠至本月底。

那邊廂，檢視虛擬銀行高息榜，本周以半年期驟變，因匯立勁升0.5厘至3.5厘而居首；險勝工銀亞洲、騰訊（00700）及港交所（00388）參股的虛銀、富融（Fusion Bank）的3.4厘。

虛銀高息榜︰

1個月短息王︰Mox Bank10厘

3個月︰平保（02318）牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）6厘

半年期︰匯立的3.5厘

●匯立白色情人節獻禮 大賣關子籲先入錢戶口

1年期︰PAOB及匯立齊享3.8厘，跑贏富融的3厘，小米（01810）牽頭虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘；Mox Bank的3.3厘、眾安（ZA Bank）的3.31厘、以及中銀香港、京東數科及怡和系擁有虛銀livi bank的3.5厘。

最後一提，噱頭多多的匯立，預告下周二（3月14日）白色情人節再有驚喜；參考上次情人節驚現「一生一世」、13.14厘快閃超高息，屆時會否是「一生愛你」呢？該行大賣關子，只呼籲有情人入錢在WeLabBank戶口， 隨時捕捉限時限量「高息祭」優惠。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君



