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【郵輪復常】「名勝世界壹號」今啟德碼頭啟航 十月底前共營運100班次

理財智慧 19:05 2023/03/10

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本地郵輪旅遊發展進一步恢復。香港在一個月內（3月初至4月初）合共迎來5艘來自世界不同地方、首次到訪香港的郵輪；而全面復常後第一艘長期以香港為母港的國際郵輪—名勝世界郵輪（Resorts World Cruises）旗下的「名勝世界壹號」，亦於今日（10日）舉行以本港為母港的公海遊首航儀式，並準備從啟德郵輪碼頭展開其周末公海航行的處女首航。

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「名勝世界壹號」在本月將以公海遊為主，而由下月2日起，將展開分別逢周三及周日，由香港出發往台灣高雄及澎湖的4日3夜及3日2夜航次。名勝世界郵輪銷售助理副總裁薛泳荃表示，公海遊首航反應熱烈，共1,800個名額早於兩周前預訂爆滿，928間房間已全數售出，未來3月航次的露台房亦同樣額滿。銷情理想。據了解，由3月10日至10月29日期間，「名勝世界壹號」將有100班公海遊、香港往高雄及澎湖的航次。

名勝世界郵輪總裁吳明發表示，選擇香港作為母港之一，是由於香港具有重要策略位置，除了有著良好基建設施，以及國際航班集中地的優勢之外，亦冗鄰近中國市場，相信可以吸引不少本地客群以及國際旅客。因此公司對業務前景充滿信心。

「名勝世界壹號」相關照片及資料

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香港旅遊發展局（旅發局）總幹事程鼎一先生表示：「在政府和旅發局的努力爭取下，多個不同國家及地區的郵輪陸續抵港。這不僅標誌著香港重返國際郵輪的市場，對鞏固香港作為區內的郵輪樞紐及國際級旅遊目的地，非常重要。旅發局將繼續推動恢復國際郵輪航線，爭取更多郵輪進駐香港，並加強在客源市場的宣傳工作。」

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撰文：鄭日棱

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中國 台灣 經濟 啟德 郵輪 旅發局 香港 郵輪碼頭

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