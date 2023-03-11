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【玄人‧峰語@iM網欄】別鑽牛角尖 點解你要問點解?

名人薈萃 10:00 2023/03/11

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大家有沒有試過靜下來的時候，常常問自己「點解」？點解我這麼努力，老闆不賞識我？偏偏收入微薄？點解我這麼勤力讀書，總是讀不入腦？而且成績還是那麼的差？點解我手上已有幾個學位銜頭，總是職場上都是浮浮沉沉？點解我明明是誠實的人，身邊的朋友都是要騙我？點解我對另一半痴心一片，她卻當我是痴綫？點解有人可以不勞而獲，我卻要營營役役粗勞一生？...... 總之，窮這一生時間，都問了很多個點解，卻找不到答案。

同場加映：【青姐話】美市開門四件事  港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

上述所有自問，其實是源自於大家心目中已經有一個既定的答案，只是現實的結果不似預期，才不斷去自問而已。事實上，萬事萬物走不出循環、因果，問題很多人的思維是以「科學」角度出發，會覺得做了A一定有B，做了C一定有D，然而，這個只是像科學上的假設而已。實際上，人生有如在統計學及計算上是有「標準差」（STANDARD DEVIATION），萬一你不好彩，你所做的一切的結果都是跌入「標準差」區時（即是做任何事情都不能順心順意），就會感到幻得幻失時，於是會跌入上述自問自答的迷思旋渦。不幸的一群，就會因現實的遭遇令自己走進牛角尖，長時間處於無邊的痛苦。幸運的一群，或許會在宗教、哲學上找到心靈出路、從而抽離了現實不似預期的失落，更好的可在這些領域上找到領悟，活出快樂的人生。

因此，為何我上期在本欄指出，玄學可以在科學及哲學以外，去解釋一些常理解釋不了的現象、循環、因果。當然，找到解釋未必可以解除人的心結及失望，但最低限度找到人生定位，取長捨短，少作「妄念」及除去萬事都是理所當然想法，人就會活得自在。

不過，在這幾年宏觀世界的大轉變，大家都不能獨善其身，個人所面對的已不是自身問題，而是時代巨輪轉變的壓力，即使個人可以做到知命而行，但大環境已令大家透不過氣來。我已提過幾次，2020年12月時「土木相會」是八運交九運的開端，而今年是八運最後一年，所以世局動盪是在所難免。此外，八九運交接只是其中一個分析世運交接的一個大現象，其實不同學派有不同的占預預測，當中西洋占星對於今年也有一個頗重要的大象出現，就是「冥王星換座」。簡單而言之，即冥王星離開山羊座進入水瓶座，時間就在今月底「春分」前後時間。要知道，不論任向玄學學說，大凡換宮、過度、交運、都是主很大的轉變，不論你在做甚麼，我的寄語是「最好停一停，歇一歇，盡量不要有大動作」。至於這個大象有什麼啟發及現象，是一個頗值得跟大家分享的議題，礙於篇幅所限，下期再跟大大定分享。

同場加映：【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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