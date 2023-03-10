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【業績｜電子消費品】TCL電子派息減24%至12.7仙　去年少賺近62%

股市 19:11 2023/03/10

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【業績｜電子消費品】TCL電子派息減24%至12.7仙　去年少賺近62%

主要生產銷售電視機的TCL電子  （01070）  發布去年業績，全年收入減少4.7%至713.51億元；純利4.47億元，按年減少62.2%，經調整純利倍增至7.04億元；毛利率按年增1.7個百分點至18.4%；派末期息12.7仙，按年減少24%，現價股息率4厘。TCL電子周五跌5.3%，收報3.21元。

以產品收入劃分，TCL電子大呎吋顯示業務按年增14.8%至451.94億元；中小呎吋顯示業務按年顯示20.2%至118.02億元；創新業務按年增22.2%至104.44億元，互聯網業務按年增24.3%至22.98億元；光伏業務自去年第二季度起營運，收入3.28億元。

展望方面，集團預期2023年中國經濟將迎全面復甦，集團將透過拓展核心業務市場份額及探索新賽道，致力成為全球領先智能終端企業，以及保持企業盈利。

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記者：宋佩恩

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