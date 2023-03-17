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【iMoney復活節有禮】送香港迪士尼樂園一日標準門票40張

理財智慧 18:13 2023/03/17

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名額20

 

終於迎來陽光明媚的春季！想盡情享受繽紛春日時光，大家不妨考慮到香港迪士尼樂園度假區，全情投入不一樣的Duffy Fans-tasy體驗！由202341日至622日將為賓客呈獻「Duffy與好友同萌遊」，讓你走進全新「Duffy與好友遊玩屋」，選購主題限定精品，享用最新主題美食，在Duffy與好友的世界裡，隨心做回純真的自己，遊心而玩！萌粉更有機會參加於331日舉行的首個「Duffy與好友Fans Day」活動，跟Duffy與好友共度全新春日旅程。

 

香港迪士尼樂園度假區與香港芭蕾舞團將於45日至10日及414日至16日，在幻想世界的迪士尼故事劇場首次攜手呈獻期間限定「StellaLou夢想起舞吧」表演，每日將會有45場演出，一起見證小萌兔跳出讓她夢想成真的舞步！

 

想與親友一同遊園享受繽紛春日時光，立即到相關帖子參加遊戲﹕

 

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3) Like/讚好」及「Share/分享」此帖（請於分享時將帖子設定為公開以便查核）；

4) 登入 https://bit.ly/3JJbMfj 回答簡單問題及填妥參加表格

 

截止日期﹕2023324日（下午2時正）

 

^圖片只供參考

^如未完成所有遊戲步驟，將喪失得獎資格。

^個別得獎者將於活動截止日期後7個工作天內收到得獎通知。

^是次禮品將以順豐到付方式送出。

^iMoney 智富雜誌保留一切更改此活動之權利，恕不另行通知及保留最終決定權。

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