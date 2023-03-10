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【缺蛋危機】禽流感衝擊日美台現雞蛋荒　港食肆：貨源穩定未受影響

商業 17:27 2023/03/10

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禽流感肆虐，導致日本出現雞蛋荒，迫使麥當勞等企業調整產品供應。據日本帝國數據銀行調查，截至本月5日，日本100家上市餐飲公司中，有18家暫停供應與雞蛋相關的商品。

該機構於本月7日表示，母雞數量減少導致2月雞蛋批發價格按年上升近1倍，達到每公斤327日圓（約19港元）。受雞蛋價格攀升影響，日本麥當勞每年春季都會供應的日式早餐漢堡Teritama Muffin也未被列入菜單。

現代管理（飲食）專業協會兼新光酒樓集團常務董事總經理胡珠表示，其酒樓集團暫未受蛋荒影響，他亦未收到業界表示出現缺蛋的問題。胡又指，雞蛋的來源地有很多，除了日本外，還有很多供應地例如中國內地、東南亞等。此外，胡稱中式酒樓主要用來自內地的雞蛋，因其蛋香和色澤有利入饌。胡珠指，他不擔心香港會出現缺蛋問題。

另一餐飲集團Cafe Deco Group，其市務總監袁慧蓮（Catherine）同樣表示，該企旗下所有品牌並未受缺蛋影響食品供應。Catherine表示，該企與日本當地的雞蛋供應商直接溝通和洽商，確保貨源充足穩定。

【氣炸食品】美國食品產業發展遇樽頸　發展氣炸食品生產求增長

責任編輯：楊嘉軒

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