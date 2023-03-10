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【B站9626】嗶哩嗶哩3月13日獲納入港股通　成WVR回流中概股首例

股市 17:09 2023/03/10

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【B站9626】嗶哩嗶哩3月13日獲納入港股通　成WVR回流中概股首例

上交所和深交所公布，嗶哩嗶哩 （0926） 於3月13日正式納入港股通標的證券。「B站」嗶哩嗶哩最初以第二上市方式回流香港，於去年10月3日正式轉為香港、美國雙重主要上市，但當時仍未獲納入港股通。上交所、深交所解釋，同股不同權（WVR）公司轉換香港主要上市後，須按相關規定納入港股通，在半年度檢討中才會納入。

阿里巴巴 （09898） 去年曾公布考慮香港主要上市，目標在2022年底完成，但其後於11月公布不會按原計劃推進計劃，當時公司解釋，因須提交新員工持股計劃，而未能按原訂時間表進行。

阿里巴巴：不會按原計劃年底完成香港雙重主要上市 因須提交新員工持股計劃，可見【下一頁】

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